Hof: avondklok via noodwet wel voldoende juridisch onderbouwd

De avondklok was tóch voldoende juridisch onderbouwd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vrijdag bepaald in een hoger beroep aangetekend door de staat. Daarmee is het vonnis van de voorzieningenrechter, die vorige week bepaalde dat de avondklok van tafel moest, geschrapt.

Het hof vindt, in tegenstelling tot de voorzieningenrechter, dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok rechtvaardigen. De maatregel is volgens de rechters „proportioneel” om „tijdelijk en beperkt inbreuk [te plegen] op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid”. Bovendien zouden geen andere middelen „redelijkerwijs voorhanden” zijn geweest. De staat had volgens het hof dan ook het recht om de avondklok te baseren op de zogenoemde Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Viruswaarheid kan nog tegen de uitspraak in cassatie gaan. Voorman Willem Engel en jurist Jeroen Pols staan om 13.00 uur de pers te woord.

Vorige week dinsdag bepaalde de Haagse voorzieningenrechter dat de avondklok in Nederland met onmiddellijke ingang moest worden geschrapt vanwege onvoldoende juridische onderbouwing. Geoordeeld werd toen dat het kabinet de Wbbbg niet had mogen aanwenden voor de invoering van deze maatregel omdat er geen sprake zou zijn van een spoedeisende situatie. Die wet is bedoeld voor buitengewone omstandigheden, zoals een dijkdoorbraak.

Viruswaarheid

De uitspraak van vrijdag volgt op een kort geding van Viruswaarheid. Die had de staat aangeklaagd omdat ze meende dat de avondklok niet rechtmatig was en „volstrekt buitenproportioneel”. De actiegroep noemt het op haar website „onbegrijpelijk” dat de overheid met de maatregel „voor de zoveelste keer grondwettelijke vrijheden van de burger willekeurig met voeten treedt”. De avondklok is overigens niet de enige coronamaatregel waartegen Viruswaarheid zich de afgelopen maanden heeft verzet. Jurist Pols spande in totaal elf processen aan, maar verloor het merendeel.

Vorige week dinsdag geleden, enkele uren nadat de voorzieningenrechter Viruswaarheid in het gelijk had gesteld, bepaalde het Haagse gerechtshof dat de avondklok in stand moest blijven tot de uitspraak in het hoger beroep. In de tussentijd heeft het kabinet de maatregel overigens al via een andere juridische weg (een spoedwet) doorgevoerd. Met andere woorden: zelfs als Viruswaarheid in hoger beroep gelijk had gekregen, was de avondklok in stand gebleven.

