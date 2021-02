Hoe Corona ons leven binnenkwam

Brabant en Limburg vierden vorig jaar nog volop carnaval, Midden- en Zuid-Nederland gingen nog massaal skiën in Noord-Italië, waar de ziekenhuizen al begonnen vol te lopen met heel zieke Covid-19-patiënten. Een week later, donderdag 27 februari, werd ook Nederland wakker geschud: het besmettelijke corona virus had het Brabantse Loon op Zand bereikt. Al snel overleed de eerste Nederlandse Covid-19-patiënt: een 86-jarige man uit Hoeksche Waard.

Later zou blijken dat enkele ouderen al eerder aan het virus waren overleden. Coronatests waren niet voor handen, dus niemand wist hoeveel mensen besmet waren.

Wat volgde was een golf coronapatiënten van wie op het hoogtepunt - of eerder: dieptepunt - begin april 1.400 op een intensive care lagen. Intussen was Nederland overgegaan van niet meer handen schudden en niezen in de elleboog tot afstand houden van anderhalve meter en zelfs helemaal niet meer naar buiten gaan.

Op 12 maart kochten consumenten alle wc-papier en paracetamol op, met lege schappen als resultaat. Op 17 maart klapten Nederlanders ’s avonds massaal in de tuin en op het balkon voor de medewerkers in de zorg die alles op alles zetten in de ziekenhuizen om de stroom Covid-patiënten op te vangen. De scholen gingen dicht voor bijna iedereen, de verpleeghuizen sloten voor bezoek.

Op 1 juni mochten de cafés weer open en begon een betrekkelijk zorgeloze zomer met weinig besmettingen en veel vakanties. Al snel na de zomer keerde het virus terug. Er waren te weinig tests, er was te weinig discipline, er waren alleen genoeg mondkapjes. Inmiddels is de horeca alweer dicht sinds half oktober en gaan de scholen weer een beetje open. Corona beheerst nog volop het leven. Het wachten is op een grotere vaccinatiegraad.