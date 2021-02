Het politieke was nog nooit zo persoonlijk

‘Ik heb in december ook uitgebreid zitten rekenen en modellen gemaakt voor de verspreiding van B117, de Britse variant.” Het viel allemaal reuze mee met die variant, aldus de econoom Coen Teulings, die al snel struikelde over zijn hoogmoed. Er stonden wel meer wilde dingen in het vraaggesprek met hem, onder de kop: „Het RIVM heeft onterecht angst aangewakkerd.” (AD, 17 februari).

Ik wist niet wat ik las over deze rekensommen. Het was toch een beetje alsof Jaap van Dissel met een geheel eigen commentaar kwam op de ontwikkelingen rond de euro: „Ik heb me er uitvoerig in verdiept, maar ik kan zeggen dat de eurocrisis erg meeviel. Het CPB heeft onterecht angst aangewakkerd.”

Even generaliseren: enige bescheidenheid zou economen geen kwaad doen. Na de crisis van 2008, die geen van hen ook maar in de verste verte zag aankomen, had meer zelfonderzoek niet misstaan. Zelfs inzake een pandemie vinden deze economen dat beleidsmakers veel meer naar hen moeten luisteren. Om vervolgens na enige kritiek roemloos de aftocht te blazen.

Het probleem in Nederland is niet dat er te weinig stemmen klinken, het probleem is juist dat in een gezondheidscrisis al dit gelobby niet goed uitpakt. Zoals wetenschapsredacteur Maarten Keulemans – mijn baken in deze woelige tijd – uitlegde in de Volkskrant: we kunnen beter nog even strak in de leer blijven.

Vergelijkingen tussen landen zijn moeilijk, maar er valt wel iets te leren van België. De regering daar kondigde in de herfst een maand eerder een harde lockdown af, met als gevolg dat de musea, winkels en scholen nu open zijn. Dat kan natuurlijk weer veranderen, maar een jaar corona suggereert dat polderen in tijden van een pandemie op grenzen stuit.

„Het schuurt en het knelt, het piept en het kraakt”, zei Mark Rutte dinsdag bij de persconferentie. Wie wil er geen versoepelingen? Maar misschien putten halfhartige maatregelen een samenleving meer uit. Het lijkt beter om het effect van de vaccinaties af te wachten. De alleszins begrijpelijke vermoeidheid is niet hetzelfde als verzet tegen de lockdownmaatregelen, die door een ruime meerderheid worden gesteund.

Op zondagochtend waren de praatprogramma’s gevuld met gesomber over wantrouwen tegen alle elites. Het ging weer eens over complotdenkers. Ik weet het niet: de enige partij die voluit tegen het huidige beleid is, bungelt onderaan in de peilingen. Thierry Baudet, die net als de mensen van Herstel-NL het land wil opengooien, krijgt erg weinig aanhang.

Dit zijn buitengewone omstandigheden, die de democratie op de proef stellen. Op zulke momenten gaat veiligheid voor vrijheid. Iedereen ziet dat de overheid tijdens deze pandemie de persoonlijke levenssfeer raakt: we luisteren naar een premier die vertelt hoeveel mensen we thuis mogen ontvangen. Het afgelopen jaar was de politiek meer dan ooit persoonlijk.

Dat is het kenmerk van alle crisissituaties: het private en het publieke lopen steeds meer door elkaar. De gesprekken die je al wandelend door de stad opvangt gaan steevast over het virus en de lockdown. Het is een gemeenschappelijke ervaring, die door iedereen op eigen manier wordt beleefd.

Ook mijn leven is in de war geschopt door deze pandemie, maar dat is geen reden om drieste plannen te omarmen. Dat het plan van Herstel-NL zo snel verongelukte, verraste me niet. Het afzonderen van vier tot vijf miljoen kwetsbare mensen in ‘veilige zones’ is niet alleen onuitvoerbaar, maar de inenting van deze kwetsbaren heeft een vergelijkbaar effect in de komende maanden en is ook nog eens een begaanbare weg.

Natuurlijk zien economen de onzekerheden van hun discipline, toch spreken ze in het publieke debat iets te vaak met het air van exacte wetenschap. Ik begrijp hun chagrijn nu de politiek eens even niet aan de hand van de economie loopt. De coronacrisis leert opnieuw dat we niet alles van waarde moeten wegen in kosten en baten. Die eenzijdige blik heeft ons in de voorbije jaren geen goed gedaan.

Teulings wist ondertussen zeker dat corona zoiets als een griep is: „Bij de Hongkonggriep in 1968 vielen in verhouding tot de wereldbevolking ongeveer evenveel slachtoffers als nu aan corona. Toen waren er geen lockdowns.” Kom, daarvoor hoef je echt niet uitgebreid te rekenen: zou het kunnen dat het aantal slachtoffers nu beperkt is juist dankzij de wereldwijde lockdowns?

Ik ben na een jaar corona vooral dankbaar dat zovelen de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om deze pandemie te bestrijden. Denk aan alle ministers en wetenschappers, burgemeesters en artsen die proberen serieuze antwoorden te vinden, te midden van een kakofonie van meningen. En ook al gaat dat met vallen en opstaan – mijn vertrouwen staat overeind.

Paul Scheffer schreef onder meer Het land van aankomst en De vorm van vrijheid.

