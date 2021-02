Eerste grote lijsttrekkersdebat begonnen

Marijnissen: ‘Niet vragen een pyromaan de brand te blussen’

Het eerste debat gaat tussen Mark Rutte (VVD), Thiery Baudet (FVD) en Lilian Marijnissen (SP). Zowel Rutte als Baudet hebben baat bij een debat over corona: Rutte kan daar de ‘premiersbonus’ binnenhalen, Baudet is de enige lijsttrekker die van alle coronamaatregelen af wil en kan zich op die manier afzetten tegen de andere partijen.

Marijnissen begint over de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen, waar volgens Marijnissen het vertrouwen in de overheid ernstig is geschaad. „We moeten ons afvragen of de mensen die ons in de problemen hebben geholpen, ook de juiste mensen zijn om dit op te lossen. Ik denk niet dat je een pyromaan moet vragen een brand te blussen.”

Maar daarna gaat het al snel over de coronamaatregelen. Volgens Baudet „blundert” de overheid bij de toeslagenaffaire en de gaswinning, maar ook bij de aanpak van corona. Hij stelt dat het volledig „irrationele maatregelen”. Rutte gaat daar speelt daar handig op in: hij stelt dat Baudet twijfel zaait over de coronamaatregelen en ook de suggestie wekt dat de verkiezingen niet eerlijk verlopen.

Marijnissen, die letterlijk tussen Rutte en Baudet in zit, kan er moeilijk tussen komen - de SP speelde een belangrijke rol bij de onthulling van de toeslagenaffaire, maar uiteindelijk waren het vooral Rutte en Baudet die elkaar aanvielen.