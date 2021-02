Het debat is afgelopen

Dat was het eerste grote verkiezingsdebat. Vooraf was de verwachting dat Rutte zou worden aangevallen, maar die had zich goed voorbereid - hij ging zelf ook in de aanval. Hij verweet Baudet dat hij het vertrouwen in de verkiezingsuitslag ondermijnde, vond dat Kaag, Klaver en Hoekstra te veel geld beloofden terwijl nog niet duidelijk is hoe Nederland uit de crisis komt en benadrukte dat Wilders uit de EU wil stappen. De onderwerpen die Rutte minder goed liggen, zoals de toeslagenaffaire, kwamen minder aan bod.

Zondag is het eerste tv-debat, bij RTL. Ook dat debat is te volgen via een liveblog van NRC. Tot dan.

