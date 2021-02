Griekenland klaagt vluchtelinge die zelfmoord wilde plegen aan voor brandstichting

Een 27-jarige Afghaanse vluchteling op het Griekse eiland Lesbos wordt vervolgd voor brandstichting nadat ze zelfmoord probeerde te plegen door haar tent in brand te steken.

Het incident illustreert hoezeer de erbarmelijke leefomstandigheden en de uitzichtloosheid in de Griekse opvangkampen een wissel trekken op de geestelijke gezondheid van asielzoekers.

De vrouw is acht maanden zwanger, kwam in 2019 aan op het eiland Lesbos, had recentelijk een vluchtelingenstatus gekregen maar had te horen gekregen dat haar hervestiging naar Duitsland was uitgesteld. De Afghaans (27) werd door haar buren op tijd uit haar brandende tent gesleept. Ze ligt met brandwonden in het ziekenhuis en is niet in levensgevaar.

De aanklacht tegen haar is de meest recente in een reeks vervolgingen van vluchtelingen en migranten op de Griekse eilanden. In november vorig jaar besloot het Griekse openbaar ministerie een Afghaanse man (25) aan te klagen wegens het „in gevaar brengen van een leven” omdat zijn zesjarige zoon was verdronken tijdens de overtocht naar het eiland Samos. De man heeft inmiddels asiel gekregen, maar hem hang nog altijd een celstraf van maximaal 25 jaar boven het hoofd.

Hulporganisaties en mensenrechtenactivisten menen dat de vervolgingen zijn bedoeld ter afschrikking van andere migranten die de oversteek willen wagen. Bestuurders van boten, meestal migranten die door smokkelaars in die rol worden gedwongen, worden vaker vervolgd. Maar het openbaar ministerie lijkt de reikwijdte te willen vergroten met aanklachten tegen migranten die wanhoopsdaden begaan of hun kinderen daarin betrekken.

Een woordvoerder van de politie erkende dat de aanklacht tegen de vrouw hard kan lijken, maar zei dat haar actie niet ongestraft kan blijven. Want brandstichting komt vaak voor in het kamp en kan anderen in gevaar brengen. „De wet moet gehandhaafd worden.”

Vorig jaar brandde het overbevolkte opvangkamp Moria, waar 13.000 migranten bivakkeerden in gammele onderkomens, tot de grond toe af. Zes Afghanen zijn aangeklaagd wegens brandstichting.

