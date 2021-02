Gemeenten verhogen belastingen huizenbezitters en afvalstofheffing

De meeste gemeenten voeren dit jaar een verhoging door van de onroerendezaakbelasting (ozb) en de afvalstofheffing. Gemiddeld stijgt de ozb in Nederland met 5,3 procent en de afvalstofheffing met 7,8 procent. Dat blijkt vrijdag uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis (VEH), die de belangen van huizenbezitters behartigt.

De ozb is een lokale belasting die gemeenten opleggen een huiseigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. De hoogte daarvan is een percentage van de WOZ-waarde van een pand. Volgens Vereniging Eigen Huis verhogen 53 van de 363 gemeenten de ozb dit jaar met meer dan 10 procent. De grootste toename constateert de vereniging in de West-Friese gemeente Opmeer, waar de ozb met 41 procent stijgt. Ook in Amsterdam, Ermelo, Renkum en Nunspeet gaat de lokale belasting met meer dan 20 procent omhoog. Er zijn ook gemeenten - zoals onder meer Venlo, Goerree-Overflakkee en Weesp - waar de ozb daalt.

De gemeenten zeggen tegen VEH dat ze genoodzaakt zijn de lokale belastingen te verhogen omdat ze anders in de financiële problemen komen. Huizenbezitters moeten meer afdragen zodat gemeentebesturen de kostenstijging voor bijvoorbeeld de jeugdzorg - die jaarlijks 7 procent duurder wordt - kunnen dekken. Ook de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is volgens gemeenten een hoge kostenpost die zonder de verhoogde heffingen niet betaald kan worden. De reden voor de verhoging van de afvalstofheffing is de hogere belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van afval.

Vorige maand concludeerde de Rijksuniversiteit van Groningen al dat de gemeentelijke woonlasten harder zouden stijgen dan de inflatie. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de ozb met 5,2 procent toeneemt en de afvalstofheffing met 9,1 procent.