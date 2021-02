Gelderse school betaalt losgeld vanwege hack, maandag geen les

Een middelbare school in de Gelderse Achterhoek is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het bestuur van de betreffende school, het Staring College in Lochem en Borculo, heeft losgeld betaald om van de internetcriminelen af te komen. Dat bevestigt bestuurder van de school Carlien Krist vrijdag aan NRC na berichtgeving door De Gelderlander. Omdat de schade aan de systemen zo groot is, blijft de school maandag dicht, ondanks dat deze onder de jongste coronaversoepelingen open zou mogen. Docenten geven die dag ook geen online lessen.

Systeembeheerders merkten dinsdag dat de ICT-systemen verstoord waren en stelden toen vast dat hackers de netwerken waren binnengedrongen. „Veel gegevens bleken versleuteld te zijn en daarmee waren de bestanden niet meer toegankelijk”, aldus Krist. „Uit hun onderzoek bleek dat er zóveel gegevens versleuteld waren dat de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar kwamen.” Krist kan niet zeggen hoe deze precies in gevaar kwamen. Het geld werd betaald uit de risicovoorraad van de school, maar in afwachting van lopend onderzoek naar de aanval kan de bestuurder ook niks kwijt over de hoogte van het betaalde bedrag.

Welke gegevens en bestanden precies versleuteld waren, is niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk is er ook sprake van een datalek, omdat de school „niet uit kan sluiten dat onbevoegden bij persoonsgegevens hebben kunnen komen”, aldus bestuurder Krist. De school heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is aangifte gedaan bij de politie en een forensisch onderzoek naar de hack is geopend. De school geeft les aan zo’n tweeduizend leerlingen op verschillende niveaus, van mavo tot gymnasium. Wat de gevolgen zijn voor hen en het onderwijs op de langere termijn, is ook nog niet duidelijk. Het is volgens Krist „redelijk waarschijnlijk” dat de lessen dinsdag wel weer door kunnen gaan.