Geef starters een eerlijke kans op de woningmarkt

Al vijf jaar woon ik in een heel fijn appartement in Rotterdam met twee huisgenoten. Maar daar komt wellicht abrupt een einde aan. De huisgenoot die hoofdhuurder is zal binnenkort verhuizen. Dat betekent dat we een nieuw huurcontract moeten ondertekenen. Het staat de verhuurder, waarvan we de identiteit niet weten en waar wij geen direct contact mee kunnen opnemen, vrij om de huurprijs flink op te hogen. Een hogere huurprijs kunnen wij als studenten niet betalen. De kans is groot dat we ons plekje moeten verlaten. Tegenover de verhuurder zijn wij machteloos, we kunnen alleen maar hopen dat hij ons ontziet.

Sarah de Koff is master student Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze staat op de kieslijst voor Volt Nederland.

Veel starters ervaren deze machteloosheid op de woningmarkt, met name binnen de koopsector. Als starter leg je het in de regel af tegen beleggers. Het gevolg is dat je tegen een torenhoge prijs een huis gaat huren van een belegger die het huis dat je zelf had willen kopen voor je neus heeft weggekaapt, de beleggers met goede intenties niet te na gesproken natuurlijk. Deze situatie is niet alleen heel vervelend voor de starter, maar is ook een symptoom van een ongezonde woningmarkt. Voor veel mensen is het kopen van een huis de eerste en belangrijkste stap in hun vermogensopbouw. En als je eenmaal vermogen hebt, bouw je makkelijker meer op. Starters krijgen niet de kans die eerste stap te zetten, waardoor de vermogensongelijkheid verder zal stijgen.

Concurrentiepositie

De politiek erkent het woningprobleem van starters. Vorig jaar schreef minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat het percentage woningen dat verkocht werd aan starters, gedaald is van 48 procent in 2013 naar 32 procent in 2019. Had de politiek daar niet meer aan kunnen doen? Jarenlang heeft de overheid vooral gefocust op het bijbouwen van woningen. Natuurlijk is dat, gezien het woningtekort van 330.000 woningen, ontzettend hard nodig. Maar met bijbouwen alleen red je de starters niet uit de brand, want de stijging van de huizenprijzen houd je daar niet mee tegen. Volgens Business Insider was in 2019 de gemiddelde hypotheek 214.708 euro voor 20 tot 24-jarigen en 239.695 euro voor 25 tot 29-jarigen. Dit betreft de aanvragen van een- en tweeverdieners. De gemiddelde prijs van koopwoningen is nu 313.000 euro. Onbereikbaar dus voor onvermogende starters. En de woningprijs is het afgelopen jaar met 7,7 procent gestegen.

Lees ook: Wat heeft het woningbouwbeleid van Ollongren opgeleverd?

Om starters een eerlijke kans op de woningmarkt te geven, moeten we hun concurrentiepositie ten opzichte van beleggers verbeteren. We kunnen aan beide kanten iets doen: de financiële positie van starters verbeteren en maatregelen nemen om de beleggers in toom te houden. Voor starters moet een hypotheek bereikbaar zijn waarmee ze een gemiddelde woning kunnen kopen. Bij het bepalen van een hypotheek moet het gaan om de persoonlijke situatie, een studieschuld mag de hoogte van de hypotheek niet drukken.

Afschaffing hypotheekrenteaftrek

Door dit te combineren met een beperking van de maximale hypotheek op basis van inkomen, wordt de prijsstijging ingedamd in het voordeel van starters. Dit effect wordt vergroot wanneer de overheid jongeren met fiscale maatregelen stimuleert om al vroeg vermogen op te bouwen. Daarnaast leidt geleidelijke, maar volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek tot meer stabiliteit, lagere woningprijzen en een meer rechtvaardige lastenverdeling.

Om de woningmarkt minder aantrekkelijk te maken voor beleggers kunnen we goedkope nieuwbouw enkel beschikbaar stellen voor starters. Verder moet het minder lucratief worden om vastgoed in box 3 te laten belasten. De Belastingdienst kan de waarde van het vastgoed baseren op taxatie- of marktwaarde in plaats van op de vaak lagere woz-waarde. Ook moet de Belastingdienst kritischer zijn over welke schulden er afgetrokken mogen worden van het vermogen in box 3. Veel beleggers lenen geld om huizen te kopen. In het huidige systeem worden de zo ontstane schulden klakkeloos van het vermogen in box 3 afgetrokken, waardoor de belegger een groot belastingvoordeel krijgt. De extra belastinginkomsten die gegenereerd worden door aanpassingen van box 3 kan de overheid investeren in het bijbouwen en verduurzamen van woningen voor starters.

Dat er woningen worden gebouwd is een goede zaak, maar het lost de onevenwichtigheden op de woningmarkt niet op. Starters moeten worden bijgestaan, het vrije spel voor de beleggers mag wel worden beperkt. De overheid heeft hierin een taak. De woningmarkt is er voor bewoners, niet voor beleggers.