Fieldlab Klazienaveen

Door de heide naast ons Drentse vakantiehuisje graast een kudde Schotse Hooglanders, die je niet te dicht mag naderen. Zeker nu ze kalfjes hebben, zijn ze „onberekenbaar”, waarschuwt de provincie. Houd 25 meter afstand, doorkruis de kudde niet. Toch zie ik een man naar zo’n beest toe schuifelen, en zijn hoorns aaien. Allemaal voor de foto die zijn vriendin staat te maken vanaf het pad.

„Het is ongelooflijk spannend wat we gaan doen.” Dat zinnetje uit de persconferentie echoot nog na. Juist door de extra risico’s hadden we nu allemaal „een afspraak”. De invulling daarvan zagen we in het Vondelpark.

Als zelfs het verlangen naar een vakantiekiekje met een grote grazer sterker is dan waarschuwingen, hoe sterk is dat dan niet bij het legitieme verlangen naar sociaal contact? Of naar het redden van je onderneming? Eveneens in Drente blijft een kleine nederzetting moedig weerstand bieden aan de lockdown. Klazienaveen. Daar gaan de winkels volgende week gewoon open.

Althans, open… Het Dagblad van het Noorden had woensdagmiddag een livestream met Harrie van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging. De rebel droeg een gewatteerd jasje, buiten in de winkelstraat. Een lentebries waaide door zijn lange coronalokken. Gaan ze echt weer open?

Pas na een kwartiertje werd duidelijk dat het maar voor één dag is. „Het gaat om het statement. Een signaal naar Den Haag, dat winkels wel degelijk veilig open kunnen, met straatcoaches en posters in Jip en Janneketaal.”

Zouden ze in het Catshuis echt zeggen: gooi die Kalverstraat maar weer open, want in Klazienaveen ging het toch ook prima?

Klazienaveen is nu een spontaan ‘fieldlab, zoals dat zo stoer heet. Outbreak Management Team, Click & Collect: het Engels geeft elk experiment een air van slagkracht. Ook al is in werkelijkheid alles aan de corona-aanpak experimenteel. Ook het stilleggen van het sociale leven en de economie is ‘ongelooflijk spannend’.

Het minste wat we kunnen doen is erkennen dát alles fundamenteel ongewis is, dat we allemáál in dit fieldlab staan tegenover onberekenbare beesten. Dat zou toch een minimaal besef van solidariteit moeten geven. Waarom zijn bedrijven als bol.com niet bereid hun gigawinsten te delen met getroffen concurrenten? De Groene Amsterdammer meldt dat medewerkers van ketens als Wibra – die miljoenen steun krijgen – straks hun gemiste werkuren onbetaald moeten inhalen.

Ook wat dat betreft is er van fieldlab Drenthe wat te leren. Volgens Harrie van der Velde staat er al een crowdfunding klaar voor eventuele boetes. En hij gaat op Facebook een oproep doen. Om juist níet massaal hierheen te komen. „Opdat het niet te gek wordt.”

Dat hebben we nodig, nuchtere en verantwoorde rebellie.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.