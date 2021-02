Europese Commissie stemt in met overname beurs Borsa Italiana

De maatschappij achter de beurzen van onder andere Amsterdam, Parijs en Brussel heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om het Italiaanse beursbedrijf Borsa Italiana over te nemen. De deal is weliswaar een stap dichterbij maar nog niet helemaal rond: verschillende nationale toezichthouders moeten nog akkoord gaan.

De aandeelhouders van beide partijen hebben al wel ingestemd. Als de overname doorgaat wordt Euronext de grootste beursuitbater van Europa. Toen in oktober de overeenkomst werd gesloten, waren op de beurzen gezamenlijk 1.800 bedrijven genoteerd met een totaalwaarde van 4.400 miljard euro. De omzet van Borsa Italiana was 464 miljoen euro in 2019.

Borsa Italiana is gevestigd in Milaan en momenteel nog in handen van de Londense beursexploitant LSE. Voor de overname wordt 4,3 miljard euro betaald. Euronext exploiteert naast de eerder genoemde beurzen ook de aandelenmarkt in Lissabon, Dublin (sinds 2017) en Oslo (sinds 2019).

