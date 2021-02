Europa wil voor medicijnen minder afhankelijk zijn van Azië. Toch maar weer zelf maken?

De medicijnkeuken van de wereld ging opeens dicht. India, samen met China de grootste exporteur van medicijngrondstoffen, kondigde op 3 maart 2020 aan dat het voorlopig 26 van deze stoffen niet meer zou exporteren, evenals medicijnen die van ervan worden gemaakt: hormonen, antibiotica, vitamine B12. Dat kon niet anders, aldus de Indiase regering, omdat het veel van die grondstoffen normaal gesproken uit China kreeg geleverd – en daar waren medicijnfabrieken gesloten vanwege de coronacrisis.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Pointer, het journalistieke programma van KRO-NCRV. Zondag 28 februari om 19 uur besteedt Pointer in een radio-uitzending aandacht aan het terughalen van de medicijnproductie naar Europa.

De schrik zat er bij farmaceutische bedrijven wereldwijd goed in. In de Verenigde Staten komt ongeveer een derde van de medicijningrediënten uit India. En ook Europa is sterk afhankelijk van medicijngrondstoffen uit India en China: ruim twee derde van de grondstoffen komt uit deze landen. Als dit verbod maanden of nog langer zou duren, dan zou de medicijnproductie over de hele wereld stokken, óók in Nederland.

Zover kwam het uiteindelijk niet – na een maand hief India de exportbeperkingen op. Chinese fabrieken kwamen al relatief snel weer op gang. Maar de manier waarop de rest van de wereld naar de productieketen van geneesmiddelen keek, was in één klap totaal veranderd.

Overheden en ondernemingen realiseren zich door de coronacrisis meer dan ooit dat geglobaliseerde productieketens kwetsbaar zijn voor schokken. De afgelopen twintig jaar groeiden China en India uit tot de hoofdproducenten van de zogenoemde active pharmaceutical ingredients, API’s. Dat zijn de werkende bestanddelen in een pil, die vaak met zetmeel bij elkaar worden gehouden.

Ook voor de coronacrisis bestonden er in sommige Europese landen al zorgen over de toevoer van deze API’s. In Nederland zijn medicijntekorten aan de orde van de dag. In 2019 waren circa 1.500 geneesmiddelen in Nederland niet beschikbaar – twee keer zoveel als een jaar ervoor. Maagzuurremmers, bloeddrukverlagers, zalfjes en lotions tegen eczeem en anticonceptiepillen waren niet te krijgen bij de apotheek.

Er zijn verschillende redenen voor deze tekorten, maar misschien wel de belangrijkste is de afhankelijkheid van slechts een paar grote fabrikanten in Azië. Één brand in een fabriek of vervuiling van een partij pillen in China of India kan leiden tot grote tekorten in Nederland.

Inmiddels bestaat in Den Haag én Brussel een brede consensus dat het systeem op de schop moet. Maar hoe? Een radicale optie ligt op tafel: medicijnen moeten vaker het labeltje EU krijgen, of wellicht zelfs – homegrown – NL. Op het eigen continent moeten weer op grote schaal API’s worden geproduceerd. In november presenteerde de Europese Commissie een nieuwe farmastrategie, waar dit aspect in is opgenomen.

Nederlandse bewindslieden denken er net zo over. Voormalig minister van Volksgezondheid Bruno Bruins (VVD) zei, vlak voor de coronacrisis uitbrak, dat productie in Europa onontkoombaar leek. Zijn tijdelijke opvolger Martin van Rijn (PvdA) herhaalde die boodschap. En ook minister Tamara van Ark (VVD) zei afgelopen zomer dat we qua productie minder afhankelijk moeten zijn van „een kleine groep landen”.

In een recent advies was de Sociaal Economische Raad zeer kritisch over het terughalen van industriële productie naar Europa, maar dat gold niet voor medicijnen: dat kon best nuttig zijn. „Leveringszekerheid van medische producten betreft een publiek belang”, aldus de SER.

De laatste fabriek in Nederland

Het scheelde weinig of Nederland was in 2019 z’n laatste producent van ‘generieke’ (patentloze) geneesmiddelen kwijtgeraakt. Het Leidse Apotex was als laatste in Nederland groot in het produceren van medicijnen waar geen patent op rust en relatief weinig aan verdiend wordt: ibuprofen, paracetamol en kalmeringsmiddelen. Die medicijnen worden tegenwoordig voornamelijk in China en India geproduceerd, waar de loonkosten lager zijn en de milieunormen niet zo streng.

De productie verplaatsen naar Azië was het moederbedrijf van Apotex, het Indiase moederbedrijf Aurobindo, ook van plan. Je wint het immers in Leiden niet van Aziatische concurrenten als een pakje paracetamol minder kost dan een pakje kauwgom.

Lees ook: Vreugde én kritiek om doorstart medicijnfabrikant Apotex

Zo was Apotex bijna het sluitstuk van een twee decennia durende trend. Sinds het toetreden van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 nam het land grotendeels de API-productie over voor medicijnen als diclofenac, cholesterolverlagers en bloedverdunners. Europese bedrijven legden het af tegen deze veel goedkopere fabrieken. Ze sloten hun deuren of schakelden over op de productie van API’s voor meer specialistische geneesmiddelen die op kleinere schaal geproduceerd worden, zoals het Parkinson-medicijn levodopa.

Inmiddels komt twee derde van de totale hoeveelheid API’s die Europa gebruikt uit Azië, waar dat eind jaren negentig nog ongeveer een derde was. Voor een op de zes API’s heeft geen enkele fabriek in Europa een vergunning, bleek vorig jaar uit onderzoek van het Duitse farma-consultancykantoor Mundicare.

In 2017 ging in Duitsland een van de laatste Europese fabrieken voor penicillinebestanddelen dicht. Ondertussen groeide in de Oost-Chinese regio Zhejiang, niet ver van Shanghai, Anqiu Lu’an Pharmaceutical uit tot de grootste producent ter wereld van acetaminophen: het belangrijkste bestanddeel van paracetamol.

„Veertig jaar geleden was er in Europa nog een levendige API-industrie”, zegt Weite Oldenziel, directeur van de Groningse medicijnengrondstoffenproducent Ofichem (80 werknemers). Zijn bedrijf, gevestigd in Ter Apel, maakt in grote pruttelende en stomende ketels nog altijd API’s – inmiddels bijna alleen nog voor specifieke geneesmiddelen voor onder meer spierziektes en huidaandoeningen. Vijftien jaar geleden is hij overgestapt naar dit type geneesmiddelen, nadat hij zich realiseerde dat hij niet meer zomaar kon winnen van China. „Nu maken we nicheproducten.”

Tijd om de tijd terug te draaien, vindt de politiek. Die nicheproducten, dat moeten weer bulkproducten worden. Maar is dat ook haalbaar?

In de Nederlandse farmaceutische branche zijn de meeste mensen het er over eens: het zou goed zijn als in Europa weer meer geproduceerd wordt. En de expertise ook terugkeert.

Op verschillende plekken in Europa worden nog steeds patentloze medicijnen geproduceerd, hoewel het nog een fractie is van de productie rond het begin van de eeuw. Apotex kon uiteindelijk openblijven door een Nederlandse overheidslening van 6,7 miljoen euro. Van het personeel mocht een derde blijven, 80 personen. Apotex is nu eigendom van een start-up. In Oostenrijk telde de regering afgelopen zomer 50 miljoen neer om de productielocatie van de laatste penicilline-API-locatie van Europa overeind te houden; het Zwitserse moederbedrijf Novartis wilde de grondstof eigenlijk voortaan uit India halen.

Maar ook Europese bedrijven die inmiddels specifieke API’s maken zouden weer bulk-API’s kunnen produceren. Oldenziel van producent Ofichem ziet het best zitten om weer op grotere schaal API’s voor patentloze medicijnen te gaan maken. En ook het Israëlische Teva, dat in Haarlem een fabriek heeft, wil graag aan de slag. Niks mis met extra afzet, maar uiteraard „tegen de juiste minimale economische condities”, aldus een woordvoerder.

Stand-by voor noodgevallen

Dat is een gevoelig punt. API’s kunnen maken is één, ervoor betalen is twee.

Over de concrete uitwerking van uitgebreidere API-productie op het Europese continent bestaan op dit moment nog grote vragen. Politici mogen dan voorstander zijn, over de praktische uitwerking is nog weinig bekend. Moet alle productie terugkomen, of een deel? Vereist dat nieuwe fabrieken? Of kun je in bestaande fabrieken capaciteit stand-by hebben staan voor in noodgevallen? En cruciaal: wie gaat ervoor betalen?

De Europese Commissie zoekt uit welke opties haalbaar zijn. Mogelijk valt de schaal waarop productie wordt teruggehaald uiteindelijk mee. „Ik denk dat niet alles terug zal komen”, zegt Andreas Meiser, farma-consultant bij het eerdergenoemde Mundicare. Hij bracht in kaart op welke schaal de productie van API’s wordt verplaatst. „Daarvoor is het echt te veel. Maar je zou kunnen denken aan een netwerk van tweede leveranciers in Europa, die heel belangrijke API’s kunnen maken.” Of daar nieuwe fabrieken voor nodig zijn, is volgens hem nog maar de vraag. „Je kunt ook denken aan bestaande fabrieken die tijdelijk een andere API maken.”

Fabrieken die gesloten zijn, stof je niet zomaar af, zegt Ben Haneveld. Haneveld was tot een jaar geleden de directeur van Apotex. Om op die locaties te produceren, moeten eerst de juiste papieren worden geregeld. De medicijnproductie is in Nederland aan strenge voorwaarden gebonden, zegt hij. „Een fabriek moet brandveilig zijn, geen luchtvervuilende stoffen uitstoten en bij de productie mag geen ‘kruisbestuiving’ plaatsvinden”, zegt Haneveld: in paracetamol moet geen antibioticum zitten. „Met het opbouwen van een fabriek ben je ongeveer 1,5 jaar kwijt.”

Zorgverzekeraars zien al aankomen welke kant het opgaat. CZ en Zilveren Kruis hebben laten weten niet extra te willen betalen voor de hogere productiekosten in Europa. De moeizame ervaringen met het aanleggen van ‘ijzeren voorraden’, een verplichte medicijnvoorraad van vijf maanden, doen vermoeden dat ook nu lange, complexe onderhandelingen nodig zullen zijn.

De tekorten die al vóór de coronacrisis bestonden kosten ook veel geld, zegt Wout Dullaert, professor supply chain logistics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Ik vind het vrij hallucinant dat ziekenhuisapotheken soms mensen in dienst hebben die een dag per week bezig zijn met het checken van tekorten en het vinden van alternatieven.” Hetzelfde geldt wanneer een huisarts tijd kwijt is om een patiënt te laten overschakelen naar een vervangend alternatief geneesmiddel.

Dullaert deed onderzoek naar de toeleveringsketens van de Nederlandse farma-industrie. Hij juicht het onderzoeken van het terughalen van productie in principe toe, maar benadrukt ook: „Dat gaat heel wat tijd kosten.”

Nederland kan wat hem betreft ook nu al sneller, goedkopere maatregelen nemen om de toelevering te stabiliseren. Nederland heeft de medicijnprijzen de afgelopen jaren effectief gedrukt, door een complex systeem van aanbestedingen. Maar daardoor is het voor producenten wel een stuk minder aantrekkelijk geworden om schaarse voorraden voor Nederland te reserveren. In bijvoorbeeld Duitsland wordt meer betaald. Daarom kiezen producenten er soms voor de markt hier helemaal niet te betreden – met het gevolg dat Nederland eerder tekorten kent als een Indiase fabriek even stilligt. Dullaert: „Welke ondernemer stuurt zijn schaarse voorraad naar het land waar hij er het minst voor krijgt?” Dat is makkelijker te repareren dan hier een fabriek bouwen. En zo zijn er nog wel meer opties. Je kunt ook de aanbestedingen opsplitsten, zegt Dullaert, zodat de ene leverancier 70 procent mag leveren en de andere 30 procent: dat leidt tot een stabielere toevoer als één fabriek dichtgaat. Dullaert: „We hebben wellicht meer hefbomen in handen dan we beseffen.”