Rotterdamse agent die racistisch schold wordt vervolgd

Een brigadier van de Rotterdamse politie wordt strafrechtelijk vervolgd omdat hij bij een schermutseling met drie familieleden in Dordrecht een zwarte man heeft uitgescholden voor ‘kutneger’. Hij wordt door het OM in Rotterdam voor de politierechter gedagvaard wegens belediging met een discriminatoir karakter.

Van de vechtpartij op Sinterklaasavond zijn beelden en geluidsopnames gemaakt door een vaste camera bij een woning in Dordrecht. De agenten voelden zich volgens het OM bij een aanhouding „in het nauw gedreven”, „kregen rake trappen”. De brigadier schold vervolgens racistisch. Namens de familie – een 37-jarige witte moeder, haar 45-jarige zwarte partner en hun 18-jarige zwarte zoon – deed advocaat Justin Kötter aangifte tegen de politie.

Het Rotterdamse OM zegt dat er door de politie „proportioneel geweld” is gebruikt. „De situatie was dusdanig heftig dat het invoelbaar is, ook voor politiemensen, dat er met krachttermen wordt gegooid.” De belediging door de brigadier „was gericht op één persoon die niet wilde loslaten en dus niet gericht tegen een hele bevolkingsgroep. Maar dat neemt niet weg dat een agent een voorbeeldfunctie heeft en dat hij een ontoelaatbare grens is gepasseerd.”

Twee mannelijke leden van het gezin in Dordrecht worden ook vervolgd omdat ze zich met geweld tegen hun aanhouding keerden. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaken dienen.

Tweede incident

Het is het tweede recente racistische incident waarbij Rotterdamse agenten betrokken zijn. Donderdag maakte de Rotterdamse politie bekend dat vijf agenten schriftelijk berispt worden omdat ze in een appgroep vier keer racistische taal gebruikten. Ze noemden burgers „kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen”, op wie ze wilden „schieten”. Ze krijgen de lichtste disciplinaire sanctie volgens korpschef Fred Westerbeke omdat het „goede dienders” die spijt hadden.

Het OM heeft de verdachte brigadier ter afdoening van de zaak eerst een strafbeschikking in de vorm van een geldboete aangeboden maar daar ging hij niet mee akkoord. Daarom zal de zaak voorkomen. De agent betreurt volgens het OM wat hij heeft gezegd. De Rotterdamse politie laat weten de reactie van de collega „onprofessioneel” te vinden.

Kort na de vechtpartij gaf de politie een persbericht uit waarin staat dat een 45-jarige verdachte op een agente was gaan zitten „en probeerde haar te verstikken. De situatie was zo nijpend en bedreigend, dat de agente haar vuurwapen wilde trekken.” Teamchef Joke Kajim sprak van een „extreme geweldsuitbarsting van omstanders”.

Blaffende hond

Voor het onderzoek naar de aangifte in Dordrecht is gebruikgemaakt van de beelden die ongeveer een kwartier duren. De beelden, die NRC heeft bekeken, beginnen als twee vrouwelijke agenten en een oudere mannelijke collega zich tegen middernacht melden bij een flatgebouw na klachten van geluidsoverlast over een blaffende hond. Terwijl de mannelijke agent probeert de deur van de entree naar de flat te openen, komt een zwarte man, die verderop bezig is geweest met schilderwerk aan een woning, poolshoogte nemen. De man heeft naar eigen zeggen gedronken.

De agent krijgt de deur niet open, waarop de schilder adviseert hem open te trappen. Als de agent de man nadrukkelijk negeert, en desgevraagd bevestigt dat hij chagrijnig is, noemt de schilder hem een „paardenlul”. Daarop stormt de mannelijke agent achter de schilder aan. Het echtpaar en hun zoon – de schilder werkte in hun huis – bemoeien zich ermee, en wat er dan precies gebeurt is onduidelijk. De familie raakt uiteindelijk verwikkeld in een worsteling met de politie op een veldje naast de flat. De schilder neemt de benen.