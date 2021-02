Discriminatie is en blijft het fundament van de PVV

Op de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen straalde Wilders berusting uit. Forum voor Democratie de grote winnaar; de PVV bij de verliezers. Staand voor zijn gang in een verder leeg Tweede Kamergebouw sprak Wilders met een plukje journalisten. „Begint het PVV-geluid zijn glans te verliezen?” vroegen ze. En over Baudet: „Is zijn toon redelijker en is dat misschien een verklaring voor dat succes?” Plichtmatig verzette Wilders zich: „Hier staat een politiek leider die er heel veel zin in heeft.” Zo zag het er niet uit.

Dat was maart 2019. Vorig weekend stond Baudet op een plein in Spijkenisse met de FVD-‘Vrijheidskaravaan’ – anderhalve meter afstand is onzin, het coronavaccin „slaat helemaal nergens op”, vrijheden komen niet meer terug (lockdowns zullen worden ingezet voor onder meer stikstofreductie), George Soros zit achter kinderboeken en stemcomputers en de verkiezingen zouden wel eens gestolen kunnen worden. Desinformatie en complotten vlogen het plein over. Een dag later werd in Gouda het Neurenberg-tribunaal „illegitiem” genoemd, terwijl ons voormalige koloniale rijk „iets ongekends is waar we verschrikkelijk trots op mogen zijn”.

Het moet voor Wilders een bizarre ervaring zijn. De PVV is met zo’n 19 zetels de tweede partij in de peilingen; FVD bungelt voorlopig met zo’n 3 zetels onderaan de lijst. Terwijl zijn ‘redelijke’ concurrent z’n eigen partij radicaliserend in de vernieling reed, is Wilders serieus over corona, zaait hij geen twijfel over de verkiezingen en leidde hij de oppositie in de strijd om hogere zorgsalarissen. De PVV krijgt er haast een aura van redelijkheid door.

Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof (Universiteit Leiden).

Dat zou een vergissing zijn. Het nieuwe PVV-verkiezingsprogramma is 51 pagina’s langer dan het vorige (één A4’tje), maar blijft trouw aan het funderende principe van de partij: discriminatie. In het verkiezingsprogramma van 2010 stond al over Marokkaanse Nederlanders: „Wat doen ze hier eigenlijk? Wie heeft ze binnengelaten?” En over de islam: „Kiezen voor de islam of kiezen voor Nederland.” Nu heet het: „Het is een existentieel probleem: het voortbestaan van een vrij Nederland hangt af van de mate waarin we de islam weten terug te dringen”.

Constitutionele doorrekening

Door de jaren heen werd het aantal discriminerende en ongrondwettelijke voorstellen opgevoerd. In het programma van 2021 komen ze bijna allemaal terug: een verbod op moskeeën en de Koran; islamitische scholen moeten dicht. Ook is er geen passief en actief stemrecht voor mensen met een dubbele nationaliteit, terwijl Marokkaanse Nederlanders praktisch niet van hun Marokkaanse nationaliteit af kunnen komen. De discriminatie wordt bovendien met kolderieke precisie doorgevoerd. Het leger moet worden ingezet tegen onder meer „islamitisch straattuig, met een bontkraagje en een dubbele nationaliteit”, maar, zo waarschuwt de PVV verderop, niet bij protesterende boeren op tractors.

Nu kun je van al die individuele voorstellen laten zien met welke artikelen van onze Grondwet ze in strijd zijn. Dat hebben anderen en ikzelf elders al gedaan. Het non-discriminatiebeginsel (art. 1), de godsdienstvrijheid (art. 6), het gelijke kiesrecht (art. 4) en de en de onderwijsvrijheid (art. 23) worden allemaal in de kern aangetast. Je kunt vervolgens ook uitleggen dat het niet zomaar Grondwetsartikelen zijn, maar de kern van onze democratie en rechtsstaat.

Maar net zo belangrijk is het om de optelsom te laten zien, een constitutionele doorrekening. Hoe ziet het Nederland van Wilders eruit als alle voorstellen worden uitgevoerd? Dat Nederland bestaat uit twee Nederlanden. Aan de ene kant is er het Nederland voor de groep die de PVV als ‘echte’ Nederlanders beschouwt. Deze groep werd in het verkiezingsprogramma van 2010 al tot mythische proporties opgeblazen: „Nederlanders zijn een volk dat zijn gelijke niet kent”. Dat moet zelfs een gestaalde nationalist op de lachspieren werken. Aan de rechten van deze groep verandert niets.

Dan is er het andere Nederland. Het Nederland van Nederlanders die de islam als geloof hebben en/of een Marokkaanse of Turkse migratie-achtergrond hebben. Zij mogen niet langer in het openbaar hun geloof belijden, kunnen niet naar de moskee en niet naar een islamitische school. Hun heilige boek kan enkel nog onder de toonbank worden verkocht. Marokkaanse Nederlanders kunnen niet stemmen of zich verkiesbaar stellen. Als ze een misdrijf plegen, krijgt alleen deze groep een extra straf: ze verliezen hun Nederlanderschap en kunnen worden uitgezet.

Gezellige complimenten

Die expliciete optelsom is na vijftien jaar PVV nog steeds niet overal ingedaald. Waarom werd PVV’er Fleur Agema bij het ‘Running Mate Debate’ van Radio 1 op 17 februari niet gevraagd naar dat tweede Nederland uit haar verkiezingsprogramma? Attje Kuiken (PvdA) moest zich in dezelfde uitzending wel verantwoorden voor discriminatiecursussen. Later diezelfde week werd in een uitzending van WNL gevraagd: „Als verbinding zo belangrijk is, waarom dan niet met de PVV?” Het was niet ironisch bedoeld, geloof ik. En bij een radio-item van Spraakmakers hadden Rogier van Boxtel, Gerdi Verbeet en Fred Teeven het bij vijftien jaar PVV vrijwel uitsluitend over de vorm. Met gezellige complimenten: wat kent Wilders het Reglement van Orde van de Tweede Kamer toch goed.

Stelselmatige discriminatie wordt kennelijk maar moeizaam herkend. Of het wordt niet belangrijk genoeg gevonden om consequenties aan te verbinden. „We laten ons geen racisme en discriminatie aanpraten”, schrijft de PVV. Dat hoeft niet: het staat zwart-op-wit in het eigen verkiezingsprogramma.

