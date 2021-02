Degradatiekalf

ADO speelde tegen Willem II in de degradatiedivisie. De ADO-supporters onder mijn vrienden zaten verspreid over Nederland al in de appgroep klaar. In afwachting van het fluitsignaal scrolde ik door nieuwsberichten tot ik vastliep op een stuk in The Guardian. Dat ging over twee vrachtschepen die al twee maanden op zee varen. Ze vervoeren runderen uit Spanje, maar niemand wil ze hebben: Libië niet, Turkije niet. De dieren die niet dood zijn, gaan door een hel, stond er vetgedrukt. De meeste zijn kalveren, jonkies dus en de wedstrijd moest nog beginnen.

De commentator zei dat de ploegen van plan waren er een voetballende middag van te maken, een opmerking die me rechtop had moeten doen zitten, helemaal toen meteen daarna Michiel Kramer op doel schoot. Mijn gedachten waren nog bij die kalveren die weggerukt bij hun moeders, bang en hongerig op zee dobberden omdat ze slechts een restproduct van zuivel zijn.

Wesley Spieringhs kopte hem erin voor Willem II, maar het doelpunt werd geannuleerd. Even later kopte datzelfde hoofd Tomislav Gomelt. Met een bloedneus ging Spieringhs neer. Je kon hem horen huilen, piepen en jammeren. „Hartverscheurend”, zei de commentator.

De kalfjes op zee zouden al wel opgehouden zijn met het maken van klaaggeluiden, dat is wat gebeurt als er lang genoeg niemand op reageert, zowel bij kalf als bij kind en voetballer. Spieringhs kermde. „Het is toch verschrikkelijk als je je ploegmaat zo ziet bloeden”, zei de commentator. Als je met elkaar kunt spelen, kun je een vriendschap smeden. Kalfjes zien hun ploegmaten sterven.

Dertien minuten na de kopstoot maakte Gomelt een grove fout. Hij ging met een rode kaart het veld af. ADO moest met tien spelers verder. Dode kalveren worden waarschijnlijk niet van het schip verwijderd.

De tweede helft begon met een strafschop voor Willem II die ADO op een 1-0 achterstand zette.

Organisaties die over dierenrechten waken, proberen dierenartsen aan boord van de schepen te krijgen. Ze vinden het zorgwekkend dat er niet om bevoorrading wordt gevraagd. De neus van Spieringhs ging weer bloeden. Er kwam medische hulp.

ADO bekwam een strafschop die Shaquille Pinas erin schoot. Bij Willem II ging Jordens Peters met een tweede gele kaart het veld af. Met tien tegen tien bij één tegen één was de degradatieshow compleet, maar ik genoot nergens van. Zelfs dat de scheids na afloop zei dat hij die ene strafschop toch wel had willen geven, deed me niks. Geen van de clubs had iets aan deze uitslag, onverrichterzake dobberen ze verder langs havens van degradatie.

Ook die twee andere schepen varen nog rond, niet voor een titel of tegen degradatie, maar omdat supporters van alle clubs moedermelk van koeien in hun koffie en op hun brood willen. De strijd die kalfjes voor hun leven voeren, wordt niet uitgezonden.

Dit weekend gaat de Eredivisie verder. ADO moet tegen RKC, Willem II tegen Sparta. Er komen mooie wedstrijden aan. Gegarandeerd voetbalkijkplezier voor wie erin slaagt niet vlak voor het fluitsignaal artikelen te lezen over wat wij mensen met koeienjonkies doen omdat we hun moedermelk willen hebben.

Carolina Trujillo is schrijfster.