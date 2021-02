‘De lente komt eraan, er is niets om naar uit te kijken’

‘Kijk”, zegt Wendell Janga (60) tegen zijn vriend Jurmic Matsari (59), wijzend op een politieauto die traag langs het Lepelenburg rijdt. „Ze houden het goed in de gaten.”

De zon schijnt en alle bankjes in het Utrechtse stadspark zijn bezet. Om de zoveel tijd maken agenten een rondje om het grote grasveld. De mensen die in groepjes van drie of vier bij elkaar zitten worden met rust gelaten. Bij het zien van de fluorescerend gele uniformen schuiven sommigen wat verder uit elkaar. Alleen twee sportende vrouwen in de muziektent krijgen te horen dat ze hun oefeningen ergens anders moeten doen.

Jurmic Matsari zit wel vaker op dit bankje. Ook afgelopen woensdag, toen het tegen de 18 graden liep en het gedurende de dag steeds drukker werd. „Nog véél drukker dan nu.” Ergens tussen half zes en zes uur kwam er politie en moest iedereen weg. „Ik zei nog: we hoeven toch pas om 21.00 uur naar binnen? Maar ik snap het. Het is hun werk, weet je.”

Wendell: „Ze moeten wel. Anders loopt het uit de hand.”

Het vertrouwen in het Nederlandse coronabeleid was nog nooit zo laag, bleek vrijdag uit de laatste resultaten van het onderzoek dat het RIVM regelmatig uitvoert om de stemming in het land te peilen. Minder dan de helft van de Nederlanders gelooft dat de avondklok en het advies om niet meer dan één persoon per dag thuis te ontvangen, helpen tegen verspreiding van het coronavirus. Toch houden verreweg de meesten zich eraan.

Op een ander bankje drinken Luc (22) en Koen (23) Bacardi-cola uit een blikje. Ze studeren aan de Hogeschool Utrecht en hebben voorjaarsvakantie, maar veel valt er niet te beleven. „Je ziet het. Het is donderdagmiddag en we zitten te drinken in een parkje.”

Als ik me aan alle regels had gehouden, was het nu niet goed met me gegaan

Ze geven toe dat ze weleens sjoemelen met de coronamaatregelen. In het weekend zitten ze soms met een groepje bij elkaar – tot het ochtendgloren sinds er een avondklok is. „Maar we gaan niet naar illegale raves ofzo.” Met hun achternaam willen ze niet in de krant – „dan blijf je altijd vindbaar”. En zo belangrijk is hun mening nu ook weer niet.

Het wordt, zegt Luc, steeds moeilijker om positief te blijven. „Op sommige dagen voel ik me oprecht depressief. Dan zit ik thuis en denk ik: wat ga ik nu doen? Ik heb niks op de planning en er gaat ook niks op de planning komen. En dit had ik nooit gedacht, maar ik mis school. Mijn studie voelt als een online cursus. Vaak gaat het zo dat de docent zegt: hebben jullie vragen? Als we dan ‘nee’ zeggen, is de les na 15 minuten weer voorbij. Daar staat dan drie uur werkcollege voor.”

Lees ook: Roep om sneller versoepelen van de lockdown zwelt aan

Koen: „Het is alles bij elkaar. Het duurt nu al een jaar, de lente komt eraan en er is niets om naar uit te kijken. En het helpt ook niet als je ziet dat anderen zich niet aan de regels houden.”

Zoals in het Vondelpark, dat afgelopen week meermaals werd afgesloten nadat er woensdagmiddag duizenden jonge mensen bij elkaar kwamen? Luc: „Ja, precies. Ik snap dat mensen daar boos om worden. Maar als ik in de buurt was, was ik er waarschijnlijk bij geweest.” Koen: „Je gaat toch denken: als zij dat doen, waarom zou ik dan in m’n eentje thuis blijven zitten?”

1.000 euro van Rutte

De coronacrisis heeft studenten Arthur (20) en Thom (21) – ook zij willen niet met hun achternaam in de krant, iemand die ze kennen heeft er „slechte ervaringen” mee – aan het denken gezet. Ze zijn kritischer geworden op de overheid.

Arthur: „Rutte en De Jonge hebben geen idee meer wat ze doen. Nu versoepelen terwijl het aantal besmettingen stijgt, dat is toch verschrikkelijk dom? En de routekaart, wat is daarmee gebeurd eigenlijk?”

Wat het lastig maakt, zeggen ze, is dat ze weinig merken van het virus terwijl de maatregelen hen wel hard raken.

Arthur: „Het is best taai wat er van ons wordt gevraagd. Ik ben sinds maart drie keer naar een fysiek college geweest.”

Foto’s Foto Ilvy Njiokiktjien

Thom: „We moeten inleveren voor het collectief zonder dat we het gevoel hebben dat we er zelf deel van uitmaken. Onze generatie zit straks met best wat problemen: het klimaat, een woningtekort, een slechte arbeidsmarkt en een studieschuld. Onder Rutte is er tien jaar lang op van alles bezuinigd. Het geld dat daarmee is gespaard, wordt nu in één keer uitgegeven.”

Arthur: „En wij krijgen er precies niets voor terug. Ja, een halvering van ons collegegeld.”

Thom: „Hahaha! Wij krijgen als enige wel 1.000 euro van Rutte.”

Arthur: „Een ding weet ik zeker: als ik me het afgelopen jaar aan alle regels had gehouden, dan was het nu niet erg goed met me gegaan.”

Adrie en Arie Ras begrijpen dat wel. Ze drinken een cappuccino voor het stadhuis („Witte wijn verkochten ze helaas niet.”) Zelf hebben ze totaal geen moeite met de coronaregels, maar voor de jonkies is het natuurlijk „een ramp”, zegt Arie (89). „Die willen naar hun vrienden en vriendinnen, die willen bij elkaar zijn.”

Zijn vrouw Adrie (84) kijkt het plein rond, waar tientallen mensen net als zij in de zon zitten. Dit moet kunnen, vindt ze. Arie knikt. „Weet je wat het is? Tachtig procent doet het goed en 20 procent doet het niet goed. Die verpesten het, daarom duurt het allemaal weer langer. Het zijn ook ouderen hoor, die niet luisteren. Ik kwam gisteren nog iemand tegen die gewoon z’n eigen gang gaat.”

De coronacrisis doet hem aan zijn jeugd denken. „Ik was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. Toen was er geen stroom en hadden we geen kolen. We zaten in vochtige kelders. Nu hebben we het ontzettend goed. Deze jeugd heeft dat niet meegemaakt. Die weten niet beter.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 februari 2021