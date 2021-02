Dankzij de trekhaken kon het familiebedrijf overleven – zo gaat het als je bedrijf op omvallen staat

Sinds het begin van de coronacrisis komen ze af en toe voorbij: namen van bedrijven die in de problemen zijn geraakt en harde maatregelen moeten nemen. Grote bedrijven, zoals KLM, FrieslandCampina en Booking.com. En ook kleinere ondernemingen ontkomen er niet aan.

Maar echt veel van zulke noodoperaties zijn er nog niet – best opvallend, gezien de ernst en duur van de crisis. In 2020 bereikte het aantal faillissementen zelfs het laagste punt in twintig jaar. De verwachting is echter dat daar verandering in gaat komen als de overheidssteun wordt afgebouwd, en wellicht eerder.

De drie grote banken hebben hun afdeling bijzonder beheer al versterkt om de verwachte drukte aan te kunnen, lieten ING, ABN Amro en Rabobank eerder weten aan NRC. Op die afdeling belanden bedrijven die in de problemen zitten. Adviseurs op het gebied van herstructureringen hebben het naar eigen zeggen nog niet drukker dan vóór corona – tot hun eigen verbazing. Maar ook zij rekenen erop dat dit in de loop van het jaar omslaat. Kredietverzekeraar Atradius, die voor zijn verzekeringsklanten onderzoek doet naar de kredietwaardigheid van hun afnemers, voorziet voor komend jaar een flinke toename van faillissementen: 45 procent meer dan vorig jaar. En onderzoekers van advieskantoor PwC en de Universiteit Leiden schrijven in hun laatste Bijzonder Beheer Barometer dat zij na de zomer een piek verwachten van bedrijven in geldnood.

Als de voorspellingen uitkomen, komen er dit jaar flink wat bedrijven in de problemen. Wat komt er op je af als dit gebeurt, en je je bedrijf met noodgrepen in de lucht moet zien te houden? Twee bedrijven die een herstructurering hebben doorgemaakt, een vóór en een tijdens corona, delen hun ervaringen. Hoe hebben ze het overleefd?

Bosal ‘Iedereen kijkt: zit de directeur er zenuwachtig bij?’

René de Wit, directeur van auto-onderdelenfabrikant Bosal Foto Roger Cremers

Je bedrijf redden van de ondergang? Aandeelhouder Karel Bos van familiebedrijf Bosal weet inmiddels: „Het kost een gigantische hoop geld.” Hij schat de kosten van de herstructurering van zijn bedrijf, die een paar jaar geleden plaatsvond, op 80 miljoen euro. En dat terwijl Bosal, maker van auto-onderdelen, juist in geldnood verkeerde – daar was die hele herstructurering om begonnen.

De 59-jarige Bos wordt nog boos als hij aan bepaalde momenten terugdenkt. „De bank deed niks voor ons”, zegt hij. „We waren al klant sinds de jaren zestig!” En dan al die adviseurs die erbij werden gehaald, ook zoiets waar hij zich nog steeds over opwindt. „Die hadden we ingehuurd om de bank gelukkig te maken. Maar ze kostten een vermogen en dat konden we helemaal niet betalen.”

Na een flinke zoektocht vond Bosal (2.100 werknemers) een partij die wel geld wilde lenen. Geen bank, maar een Amerikaans hedgefonds, dat flinke rentetarieven rekende. Bos: „We hebben 110 miljoen euro geleend, voor een periode van negen maanden. Dat kostte meer dan 20 miljoen aan rente, arrangement fees, en nog wat van dat soort dingen.”

De trekhaken hebben Bosal uiteindelijk gered. „Ons kroonjuweel”, zegt Bos. De trekhakendivisie, het grootste en best lopende bedrijfsonderdeel, werd in 2018 verkocht aan TowerBrook Capital Partners, een Brits-Amerikaanse investeringsmaatschappij. Moeilijk, zegt Bos, zoon van oprichter Karel Bos senior. „Ik heb die divisie ooit zelf helpen opbouwen.” Maar van de opbrengst kon Bosal wel z’n schulden terugbetalen: bij de Belgische bank en het hedgefonds, en de opgelopen rekeningen van de vele adviseurs.

Omdat de bank niks meer wilde lenen, kwam Bosal terecht bij een Amerikaans hedgefonds, dat torenhoge rentetarieven rekende

Daarmee was de acute financiële nood afgewend, en kon eindelijk de échte, operationele herstructurering beginnen. Ook moest het bedrijf het vertrouwen een beetje zien terug te brengen. „Onze eigen mensen liepen allemaal met gebogen hoofd rond”, zegt René de Wit, die in 2018 directeur werd van Bosal. Maar ook de klanten – autoproducenten – en leveranciers moesten worden gerustgesteld. „We moesten laten zien: wij hebben toekomst, we hebben een plan.” De Wit ging bij zoveel mogelijk mensen persoonlijk langs, in Europa en de Verenigde Staten – dat was nog vóór corona. „Iedereen kijkt dan: zit de directeur er zenuwachtig bij? Je moet vol zelfvertrouwen zijn.”

En intussen in het bedrijf natuurlijk orde op zaken stellen. Dat begint, zegt De Wit, met „heel dicht op de financiën zitten”. Met wekelijkse financiële rapporten, maar ook door alles weten over je materiaalgebruik, je afval. En dan kijken: waar verliezen we geld, waar verdienen we aan? Is de fabriek logisch georganiseerd? Zitten er wel de goede mensen? Uiteindelijk is geen van de zestien fabrieken gesloten en is er geen grote ontslagronde geweest, vertelt De Wit. Wel zijn zo’n beetje alle werknemers op sleutelposities vervangen.

Is Bosal er helemaal bovenop gekomen? Zowel Karel Bos als René de Wit knikken. Over 2019 maakte het bedrijf weer winst: 3,5 miljoen euro op een omzet van 464 miljoen. En corona? „Doordat we net die herstructurering hadden gehad, hadden we de situatie snel onder controle”, zegt De Wit. „We gingen meteen scenario’s doorrekenen en hebben allerlei uitgaven direct stopgezet.” Hoewel alle fabrieken een tijd stil hebben gelegen, was 2020 ook een winstgevend jaar, volgens De Wit. Een bedrag kan hij echter nog niet noemen.

En als het aan Karel Bos ligt, was het afscheid van zijn favoriete auto-onderdeel maar tijdelijk. „We gaan opnieuw de trekhakenbusiness in. Op zo’n manier dat we sterker terugkomen.”