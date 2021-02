Minder overnachtingen in hotels in 2020 door corona

In Nederland is vorig jaar fors minder overnacht door toeristen dan in eerdere jaren. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. Naar verwachting komt de daling van ongeveer 30 procent door de coronapandemie. Omdat mensen wel binnen de eigen landsgrenzen op vakantie gingen, onder meer naar campings en bungalowparken, daalden overnachtingen daar minder hard.

Het aantal hotelovernachtingen in 2020 daalde bijna met vijftig procent, met name omdat er fors minder buitenlandse gasten kwamen. Vooral in grote steden zorgde de afname in buitenlands toerisme voor een klap in de hotelsector: in Amsterdam noteerden hotels 72 procent minder overnachtingen. Op campings in Nederland daalde het aantal overnachtingen met slechts vier procent, dankzij een toename in binnenlands toerisme.

Jaarcijfers Airbnb

De effecten van de coronapandemie op wereldwijd toerisme zijn ook terug te zien in de kwartaalcijfers van Airbnb. Het platform maakte die donderdag bekend, volgens persbureau AP. Airbnb boekte een verlies van 3,2 miljard euro in het vierde kwartaal van 2020 en zag de omzet dalen met 22 procent.