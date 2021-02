Cacaolucht

Er zaten twee vrouwen op het bankje van het schoolplein naast ons huis, happend van zelfgesmeerd grofvolkoren. Het waren wandelaars. Van die echte, met van die stevige schoenen. „Wij komen uit de grote stad”, begon een van de twee een gesprek.

De ander: „Uit Amsterdam!”

Omdat ik zelf jaren in Amsterdam heb gewoond, reageerde ik daar verder niet op. Ik trok ondertussen aan een voetje van Leah van Roosmalen (3) die zich had verklommen, ze overschat zichzelf regelmatig aan het begin van het klimrek en bevriest dan halverwege, als ze beseft dat ze niet verder naar boven durft en al te hoog is om alleen af te dalen. Ik schrijf dit omdat ik heel veel parallellen zie met mezelf. De Van Roosmalens hebben een ongekend talent voor zelfoverschatting, zien dat zelf als eerste, maar dan is het vaak al te laat. Ik zie in Leah van Roosmalen ook mijn vader die ons en zichzelf in het donker heeft vastgereden op een bergweg in Zwitserland en die niet meer voor- of achteruit durft.

Maar dit terzijde.

De vrouw die zei dat ze uit de grote stad kwamen, snoof nadrukkelijk de buitenlucht op en vroeg: „U bent van hier? Wat ruik ik toch?”

Ik zei dat het cacao was. Ze snoof de lucht nog een keer op en keek naar haar vriendin die ook begon te snuiven.

„Cacao dus…”

„Ja, ik ruik het nu ook.”

Daarna tegen mij: „Waar staan de cacaofabrieken?”

Ik had geen idee. „Aan het water, denk ik.” Leah van Roosmalen stond ondertussen weer met haar pootjes op de grond, ze kondigde aan heel hard te gaan rennen.

De vrouwen vertelden ongevraagd over hun wandelroute.

Begonnen op station Wormerveer, dan naar Wormer, Jisp, eindigen in Purmerend en vanaf daar met de bus weer terug naar Amsterdam.

Had ik die route weleens gewandeld?

Ik schudde het hoofd.

„O”, zei de vrouw, ze veegde met de achterkant van haar hand de kruimels van haar mond. „In Amsterdam wandelt iedereen, het is echt een rage.”

Ze stonden op, deden alle twee een mondkap voor, ze gingen weer. Ze hadden genoten van het zitten op het bankje op het schoolplein.

Ondertussen was Leah van Roosmalen tegen een muur van de school gerend, ze heeft moeite met het vinden van de remmen als ze te enthousiast is vertrokken.

„Tegen de muur gelopen”, constateerde een van de vrouwen.

Ik had zin om iets onaardigs te zeggen, maar wenste ze een fijne dag met veel cacaolucht.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 februari 2021