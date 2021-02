Bouwen aan een progressief motorblok – zonder de SP

Nederland in 2019 was een plek waar mensen gelukkig waren. Nederland stond op de vijfde plaats van het World Happiness Report. Gebaseerd op rapportcijfers die Nederlanders zichzelf gaven. Natuurlijk, Nederland heeft een hoog welvaartsniveau, veel politieke vrijheid, een hoge levensverwachting en een keurig geboortecijfer, en wie dan toch in de file moet staan, doet dat in ieder geval op goed onderhouden wegen. Toch is het vreemd. Wie deze dagen het nieuws aanzet, struikelt over de boze Nederlanders.

Nu was 2019 natuurlijk ook een andere wereld, en kan de boosheid afhankelijk zijn van het CDA-vaccinatiegestuntel, de D66-avondklok en de VVD-kurk op de oud-Hollandse knaldrang. Iets tijdelijks, dus.

Maar misschien is deze coronacrisis het breekpunt waarin de Nederlanders de pijlers van hun geluk zien afbrokkelen: het welvaartsniveau daalt, de gezondheidszorg piept en kraakt, het familieleven is nu wel erg intens of juist afwezig. En nu files iets van het verleden lijken, komen we erachter dat het met veel andere dingen ook niet zo best is gesteld. De huizenmarkt kookt over, met de natuur in ons land gaat het medium, en het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. Nooit eerder waren zoveel mensen afhankelijk van de voedselbank, voor veel mensen zijn de Blokker en de HEMA in luxewinkels veranderd, studeren is duizenden euro’s duurder geworden en het eigen risico in de zorg is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.

De tien jaar van Mark Rutte, inderdaad. Wanneer komt het zogenaamde afrekenmoment?

Een goede vraag.

Maar zo’n vraag vereist ook een goed, alternatief antwoord. Een ander verhaal. De progressieve oppositie haalt al jarenlang uit naar Mark Rutte. Voor actievoerders, columnisten en ‘televisiepersoonlijkheden’ is dat oké, zelfs van belang, voor politici is het vermoeiend – en weinig vruchtbaar. Want in die schreeuwwedstrijd komt de zwijgende, glimlachende Rutte soeverein naar voren. „Wie springt, bevestigt de grond”, schreef de zanger en liedschrijver Bram Vermeulen ooit. „Het is zaak te vliegen.”

Philip Huff is schrijver.

Kortom: vertel een positief verhaal, je eigen verhaal. Focus je op de welvaart, de gezondheidszorg, de huizenmarkt, de landbouw, het milieu, het onderwijs en, wellicht, als daar nog tijd voor is, de cultuur. Wat nu, is het vluchtplan van de grotere, traditionele progressieve partijen, van het zogenaamde linkse motorblok?

Socialisme tot de grens

De Socialistische Partij lijkt het minst gebrand op een betere toekomst. De partij benadrukt in haar verkiezingsprogramma Stel een daad dat de coronacrisis duidelijk maakt waarom de publieke sector zo van belang is, maar komt aan het einde van dat programma in een moeilijke spagaat door de publieke sector van een verenigd Europa als onzinnig en onwenselijk te betitelen. Het is één ding dat een partij die zichzelf socialistisch noemt, dat socialisme laat ophouden bij de landsgrenzen, het is een heel ander ding dat diezelfde partij denkt dat een post-Nexit-Nederland (de partij spreekt zelf van een ‘nieuw Europees Verdrag’ en afschaffing van de Europese Commissie) de grootste uitdagingen van deze tijd (belastingontduiking, klimaatineenstorting, vluchtelingenstromen) het hoofd kan bieden. Het lijkt mij voor de daadwerkelijk linkse kiezer lastig om te geloven dat Nederland op die wijze in staat is zich „internationaal [hard te maken] voor wetten en regels om uitbuiting, vervuiling en corruptie door multinationals aan te pakken”, zelfs als die ín Nederland gevestigd zijn.

Jammer, want met het democratiseren van de economie, de oprichting van een publieke bank en de herwaardering voor publieke diensten is de partij behoorlijk progressief.

De Partij van de Arbeid zou de partij moeten zijn waar werk en gezondheid in de beste handen zijn, maar ook die partij kampt met geloofwaardigheidsproblemen – wel eerder buiten de pagina’s van hun verkiezingsprogramma dan erbinnen. De PvdA is volgens Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland bereid op de gebieden van werk en gezondheid veel laaghangende vruchten te plukken. Voor de economie wil de partij een Europees minimumtarief voor winstbelasting; ze wil multinationals, vermogenden, topinkomens en het Koninklijk Huis meer belasten en de overheid heruitvinden als actieve, groene investeerder en verschaffer van 100.000 zogenaamde „basisbanen”. Ze wil ook een verhoging van het minimumloon, invoering van een 32-urige werkweek en prijscompensatie terug in de cao’s.

Droogt rode inkt paars op?

In de gezondheidszorg staat preventie voorop: een nultarief op gezond voedsel, een suikertaks, gratis sport, gym op iedere basisschool, meer salaris in de zorg, en mensen met zware beroepen mogen eerder stoppen met werken. Vintage sociaal-democratie, zou de oudere progressieve kiezer kunnen denken. De jongere kiezer ziet dat veel minder als des PvdA’s, die groeide immers op met een partij die meeging in het neoliberale denken. De vraag bij het programma van de PvdA is: droogt de rode inkt in de politieke praktijk niet wederom paars op?

GroenLinks zou een nog progressievere partij moeten zijn. En, afhankelijk van je gemoed, is Jesse Klaver bij de vorige kabinetsformatie standvastiger gebleken dan de PvdA in 2012, of net zo goed door Mark Rutte door de wasstraat gehaald. Het partijprogramma Tijd voor nieuw realisme begint in ieder geval aardig: „Om de klimaatcrisis te benadrukken, roept Nederland de klimaattoestand uit”. Er wordt gerept van „klimaatbeleid” in plaats van ‘klimaatdoelen’ (op een beleid kun je worden afgerekend, doelen kun je op z’n Ruttes ‘helaas’ niet halen), van een klimaatfonds, en van CO 2 - en afvalbelasting.

En, uiteraard, wil de partij de „enorme veestapel” halveren. Hoe dat nu te doen zonder alle boeren tegen je in het harnas te jagen? Door hen financieel bij te staan, in de strijd met de banken en de supermarkten en ze centraal te stellen als beheerders van de natuur.

Klinkt haalbaar, zou je zeggen. Op bladzijde 60 begint GroenLinks over het basisinkomen – „voor iedereen”. Het voorstel wordt verder niet onderbouwd, of in een bijlage cijfermatig uitgewerkt. Dit doet het vermoeden rijzen dat GroenLinks nog altijd kwetsbaar is als het aankomt op de praktische haalbaarheid van de politieke ideeën uit haar verkiezingsprogramma.

Zicht op progressief motorblok

De slotsom. Wat is ‘op links’ nu het verhaal voor Nederland? De programma’s van de traditionele drie linkse partijen kennen enkele grote overeenkomsten, maar het is ook onmogelijk om jezelf links te noemen en dan niet voor een rechtvaardiger welvaartsverdeling, een betaalbaarder en toegankelijker gezondheidszorg en onderwijssysteem te staan. En dan zijn daar natuurlijk nog het milieu en de cultuur en Europa.

De anti-migratie-opvatting van de SP en het latente nationalisme belemmeren haar progressieve idealen behoorlijk, maken ze wellicht – op papier al – ongeloofwaardig en onuitvoerbaar. De ambitie en de bereidheid van GroenLinks om een ‘New Green Deal’ te sluiten stemt hoopvoller, maar met het basisinkomen lijkt de partij zich wederom kwetsbaar op te stellen. De klassiek-sociaal-democratische ambities van de PvdA lijken het meest haalbaar, maar die partij heeft natuurlijk een indrukwekkende geschiedenis van verkeerde compromissen sluiten. De progressieve kiezer heeft op basis van de partijprogramma’s zicht op de mogelijke onderdelen van een progressief motorblok. GroenLinks en PvdA zouden sowieso ook nauwe samenwerking moeten overwegen; zolang de SP de Europese luiken dichthoudt, lijkt een driehoeksverhouding minder voor de hand liggend.

En anders kan de kiezer gewoon weer stemmen op een lijsttrekker die niets met motoren lijkt te hebben: Rutte. Die fietst.

