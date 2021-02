Artikelrobot SciGen slaat toe met nieuwe wartaal

Computerwetenschap is niet eenvoudig en met veel jargonwoorden. Waarom zou je er dan van opkijken als je in een congresartikel leest dat je „evolutionaire programmatuur los kunt koppelen van gigabitschakelingen in neurale netwerken”? Dat zou veel beter zijn voor „het begrijpen van de geheugen-bus”, want in tegenstelling tot wat de meeste computeranalysten denken is scheme en cache coherence wel degelijk in strijd met booleaanse logica. Tja, waarom ook niet? Het congres werd gehouden in mei 2018, in een van de oudste steden van China, Xi’an.

Of je leest in een ander Chinees, Engelstalig congresverslag over „alwetende modaliteiten” die bijzonder interessant zouden zijn in het kader van de complexiteitstheorie. Want „gegeven de huidige toestand van verliesloze informatie (lossless information), verlangen deskundigen op schokkende wijze de visualisatie van model-controlerende complexiteitstheorie (shockingly desire the visualization of model checking complexity theory)”.

Eh, wensen die lui dat echt shockingly?

Handig stukje software

Deze twee en drie andere van dit soort openaccesscongresartikelen, gepuliceerd tussen 2018 en 2020 in verschillende ‘Conference Series’ van het Londense IOP Publishing , zijn nu ontmaskerd als geschreven door een handig stukje software, zo meldt de gezaghebbende website RetractionWatch. De artikelen blijken gemaakt te zijn door de artikelrobot SciGen of diens klonen Mathgen en Physgen, die al ruim vijftien jaar geleden zijn ontwikkeld – met goede bedoelingen – door promovendi van het MIT. Ironisch genoeg was toen het doel van die studenten om precies aan de kaak te stellen hoe slecht de kwaliteitscontrole was op artikelen in congresbundels. Een ander, vrolijker doel was overigens „de verhoging van het amusement, ten koste van de coherentie”. Inderdaad werden toen al veel van de door hen met SciGen gemaakte artikelen geaccepteerd door de verschillende uitgevers. In 2011 werd ‘Herbert Schlangemann’, een fantasie-auteur, zelfs uitgenodigd om een sessie op een Chinees congres te komen leiden, als ‘authority of the field’.

De kracht van de gewichtigewartaalmachine werd vervolgens ook ontdekt door minder goedbedoelende Chinese academici die ermee snel en makkelijk publicatiepunten konden scoren, juist in congresbundels. In 2014 zagen grote uitgeverijen als Springer Nature en IEEE zich gedwongen om maar liefst meer dan honderd SciGen-artikelen terug te trekken. Er werd zelfs een speciale SciGen-detector ontwikkeld, en die software heeft ook nu weer de vijf vervalste artikelen ontdekt.

Een woordvoerder van IOP, dat door anderen was gewezen op de fraude, verklaarde dat hen duidelijk is geworden dat „deze artikelen niet gebaseerd zijn op werkelijk onderzoek”. „De legitimiteit van de auteurs” wordt nog onderzocht.