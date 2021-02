Andrew Cuomo, gouverneur New York, in opspraak om verdoezelen coronacijfers

In maart was Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York, nog de held van de eerste coronagolf. Nu is de invloedrijke Democraat in zwaar weer geraakt.

Eerst werd bekend dat zijn bestuur cijfers over het aantal Covid-19-besmettingen in verzorgingshuizen lager heeft voorgesteld dan zij in werkelijkheid waren. Deze week kwam daar de beschuldiging bij van een ex-medewerker die zegt dat zij jarenlang last heeft gehad van zijn opdringerige avances. Cuomo’s woordvoerder noemt die beschuldigingen vals.

Voorjaar 2020 oogstte Cuomo lof voor zijn optreden. New York was het hardst getroffen gebied van het land, en de gouverneur vocht schijnbaar onvermoeibaar tegen de pandemie. Zijn no-nonsense persconferenties staken scherp af tegen de zwalkende live-shows van president Trump. Columnisten verklaarden hem hun liefde, presidentskandidaat Joe Biden verwees naar Cuomo voor „lessen in leiderschap”.

De beschuldigingen van seksueel getinte agressie, die oud-medewerker Lindsey Boylan met e-mails en sms-berichten onderbouwde in een lange verklaring, werden versterkt door een opinieartikel waarin een andere oud-medewerker schreef over Cuomo’s tirannieke optreden en neerbuigende opmerkingen tegen haar. Burgemeester Bill De Blasio van New York City riep op tot onderzoek. De twee belangrijkste Democratische politici van New York hebben al jarenlang een kregelige relatie.

Verzorgingstehuizen

Naar Cuomo’s optreden inzake de verzorgingshuizen is inmiddels al een onderzoek geopend. De FBI en het OM zullen kijken naar het werkelijk aantal doden onder oudere New Yorkers. Het staatsbestuur hield aanvankelijk vol dat zo’n 8.500 mensen waren omgekomen. Openbaarmaking van de cijfers blokkeerde Cuomo tot aan het hoogste gerechtshof toe. Onlangs onthulde zijn rechterhand in een telefonische vergadering met kopstukken van de Democratische Partij dat het werkelijk aantal Covid-doden twee keer zo hoog lag. Ze zei erbij dat het staatsbestuur bang was dat de sterftecijfers „tegen ons zouden worden gebruikt”.

De verdoezeling van het werkelijk aantal doden werd onmiddellijk in verband gebracht met een omstreden besluit van Cuomo. In de begroting over 2020 had hij een bepaling opgenomen dat bedrijven achter de verzorgingshuizen niet aansprakelijk konden worden gesteld voor besluiten die in het kader van de epidemie zijn genomen. Tijdens zijn herverkiezingscampagne van 2018 was een lobbygroep voor de verplegingssector een van Cuomo’s belangrijkste geldschieters.

In maart, toen de coronacijfers in New York explosief stegen, tekende de gouverneur een besluit waarbij het verzorgingshuizen werd toegestaan om bewoners die in het ziekenhuis waren opgenomen, weer toe te laten zonder hen te testen op het Covid-19-virus. Cuomo heeft die maatregel verdedigd door erop te wijzen dat in die eerste golf met name de overbelasting van ziekenhuizen het grootste probleem leek. Maar elk argument verliest aan kracht door de pogingen van Cuomo en zijn staf om de werkelijke situatie onder het tapijt te vegen. Hij bood hiervoor vorige week zijn excuses aan. Volgens hem heeft zijn gebrek aan openheid een „leegte” veroorzaakt, die vervolgens is opgevuld door „scepsis, cynisme en samenzweringstheorieën”.

