Amerikaanse luchtaanvallen Syrië uit vergelding voor raketinslagen Erbil

Het Amerikaanse leger heeft donderdag een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van door Iran gesteunde milities in Syrië. Dat meldt het Pentagon. Daarbij zijn volgens nieuwssite Al Jazeera zeker zeventien pro-Iraanse strijders om het leven gekomen. Het gaat om een vergelding voor de raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Irak twee weken terug. Het is het eerste openlijk militaire ingrijpen in Joe Bidens presidentschap.

Volgens Pentagon-woordvoerder John Kirby zijn meerdere militaire posten getroffen nabij een grenscontrolepunt in Oost-Syrië. Die zouden worden bemand door de groeperingen Kataib Hezbollah en Kaiteib Sayyid al-Shuhada. „Pesident Biden zal optreden om Amerika te beschermen. Tegelijkertijd hebben we op een weloverwogen manier gehandeld die erop gericht is de algehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren.” De aanvallen waren volgens persbureau Reuters van „beperkte omvang”, waardoor het risico op escalatie mogelijk is verkleind.

Verantwoordelijkheid Erbil

Minister van Defensie Lloyd Austin is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de getroffen grenscontrolepost werd gebruikt door dezelfde sjiitische groepering die de aanval in het Iraakse Erbil heeft uitgevoerd. „We hebben de Irakezen toegestaan ​​en aangemoedigd om inlichtingen voor ons te onderzoeken en te ontwikkelen, en dat was erg nuttig voor het in beeld krijgen van het doelwit.”

Kataeib Hezbollah, een van de belangrijkste radicale pro-Iraanse milities, ontkende overigens eerder deze week elke betrokkenheid bij de aanslag in Irak. Een relatief onbekende groepering genaamd Saraya Awliya al-Dam heeft wel de verantwoordelijkheid opgeëist, maar daarvoor geen bewijzen geleverd. Volgens Reuters worden aanslagen op westerse doelen vaker opgeëist door dit soort groeperingen, met het doel Kataeib Hezbollah uit de wind te houden. Bij raketinslagen op onder meer een Amerikaanse militaire basis in Erbil kwam op 15 februari één iemand om het leven en raakten zeker negen personen gewond, onder wie een Amerikaanse militair.