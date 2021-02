Ajax treft in Europa League Zwitserse koploper Young Boys

Ajax neemt het in de achtste finale van de Europa League op tegen BSC Young Boys uit Zwitserland. Dat heeft de loting van de UEFA vrijdag uitgewezen. Young Boys staat bovenaan in de Zwitserse competitie en wist in de Europa League door te komen door het Duitse Bayer Leverkusen van voormalig Ajax-trainer Peter Bosz uit te schakelen.

De Amsterdamse club plaatste zich donderdag voor de achtste finale nadat de ploeg van Erik ten Hag over twee duels te sterk was voor de Franse koploper Lille. In Frankrijk won Ajax met 1-2 door twee late doelpunten van Dusan Tadic en Brian Brobby. Bij de tweede wedstrijd in Amsterdam was Lille een stuk sterker en had Ajax het lang moeilijk. Desondanks wonnen de Amsterdammers opnieuw met 2-1.