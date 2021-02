50Plus wil een hemel op aarde

Het verkiezingsprogramma van de partij 50Plus gaat er bij mij in als Gods woord in een ouderling. Die goedgelovige serieuze burger is in mijn geval bijna 75-plus, ik behoor ruimschoots tot de doelgroep. Het programma, De kracht van Plus, lees ik als een opsomming van alles wat mooi en prettig en nuttig is voor de oudere generatie. „Er zijn op dit moment al zeven miljoen 50-plussers in Nederland. Dat is de helft van alle volwassenen in ons land!”, zegt lijsttrekker Liane den Haan op de site waar de partij het programma aanbiedt. Daarom strijdt ze voor „een eerlijk pensioen, goede en betaalbare zorg en voldoende woningen voor jong en oud. In veilige, groene en sociale wijken waar mensen makkelijk met elkaar in contact komen.” Ze wil ook „dat iedereen tot op hoge leeftijd mee kan blijven doen”.

Ja, wie is daar tegen? 50Plus schetst het visioen van een hemel op aarde. Handen af van de eigen woning! Stop de uitholling van de AOW! Vaccineer thuiswonende 60-plussers met voorrang! Maak een einde aan het gedonder met de pensioenen! Sommige wensjes in het programma zijn zelfs een beetje overbodig. Culturele innovatie wordt al gestimuleerd. Een televisiezender voor de oudere doelgroep wordt al deels ingevuld door omroep Max. Internetpolitie is heel nuttig, ook voor 50-minners. Aan een „evenwichtige geschiedenisbewustwording” wordt al flink gewerkt.

Maar alles tegelijk kan nu eenmaal niet. 50Plus levert geen financiële verantwoording van de immense kosten voor een lagere AOW-leeftijd en betere pensioenen. Er is geen rangorde in prioriteiten, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijkere en armere ouderen, die uiteenlopende belangen hebben.

Die leiden nu al decennia tot ruzies binnen de elkaar opvolgende ouderenpartijen. De ex-VVD’er Henk Krol is zo’n grossier in conflicten. Mei vorig jaar was hij weg als fractieleider van 50Plus, begon de Partij van de Toekomst en nu doet hij mee als lijsttrekker van de Lijst Henk Krol.

Die persoonlijke twisten zijn inherent aan een partij die bestaat uit gepensioneerde betweters die niets beters hebben te doen dan ruzie met elkaar te maken.

Dat gebeurt onder supervisie van 50Plus-voorzitter Jan Nagel, de kampioen partijenoprichter. De ex-Nieuw Linkser en ex-Vara-coryfee begon de partij Leefbaar Hilversum, die in 2001 nationaal ging als Leefbaar Nederland en brak met Pim Fortuyn. In 2005 begon Nagel met onder anderen Peter R. de Vries de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang. In 2009 kwam hij met de Onafhankelijke Ouderen- en Kinderen Unie (OokU), in 2011 opgevolgd door 50Plus.

Wie zou aan zo’n slangenkuil zijn kostbare stem willen verspillen?

