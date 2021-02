We drinken nu meer thuis, maar dat compenseert voor bierbrouwers de inkomsten van gesloten kroegen niet. Waarom niet?

Aan zijn woorden in het jaarverslag te oordelen, kan de topman van biergigant AB InBev, Carlos Brito, zelf ook wel een pilsje gebruiken. De omstandigheden waren „buitengewoon”, 2020 „extreem uitdagend” en er wacht een „onzekere toekomst”.

Brito heeft het natuurlijk over de impact van de coronacrisis op AB InBev, het grootste bierconcern ter wereld. Donderdag presenteerde de Belgische multinational, met merken als Budweiser, Jupiler en Dommelsch, als laatste grote brouwer zijn jaarcijfers. Die waren niet best. De omzet daalde ruim 10 procent, naar een kleine 47 miljard dollar (38 miljard euro), en de winst kromp ook aardig.

Andere brouwers zaten in hetzelfde schuitje, bleek toen ze de afgelopen weken hun resultaten bekendmaakten. Heineken, de mondiale nummer twee, is na tegenvallende cijfers genoodzaakt om achtduizend banen te schrappen. En ook Carlsberg, Molson Coors en Asahi, de Japanse eigenaar van Grolsch, verkochten aanzienlijk minder bier dan verwacht. De impact van corona op de sector is enorm – maar niet elke brouwer is even hard getroffen.

Dat verschil zie je duidelijk bij AB InBev en Heineken. Bij de laatste liep de omzet ruim anderhalf keer zo sterk terug: met bijna 17 procent. Afgemeten aan het aantal liters bier ging het bij Heineken ook slechter. Het verkochte volume daalde met 8,1 procent, tegenover 5,8 procent bij AB InBev. Terwijl beide fabrikanten in 2020 toch met hetzelfde fundamentele probleem te maken hadden: de wereldwijde lockdowns en bijbehorende sluitingen van bars, cafés en restaurants.

Strenge lockdowns

Hoe kan het dan dat Heineken daar meer last van had? Dat heeft vooral te maken met de werkterreinen van de brouwers, zegt Robert Jan Vos, die de biersector volgt voor ABN Amro. Voor Heineken is Europa heel belangrijk. Daar golden vorig voorjaar en afgelopen maanden in veel landen strenge lockdowns. „Heineken heeft in Europa een behoorlijke klap gehad. AB InBev ookwel, maar Europa is voor hen een veel kleiner deel van de omzet.”

In Noord-, Zuid- en Midden-Amerika is AB InBev juist heel groot. Het breidde de laatste jaren zijn marktaandeel in Mexico en Brazilië uit en verkoopt nu 70 procent van zijn bier in de Amerika’s. En daar heeft de biermarkt relatief weinig last van de coronacrisis. De Verenigde Staten zijn wel hard getroffen door de pandemie, maar op de meeste plekken kan je gewoon nog een dranklokaal binnenlopen en een biertje bestellen.

Het maakt ook uit met wat voor activiteiten een brouwer zich bezighoudt, zegt analist Richard Withagen van financieel dienstverlener Kepler Cheuvreux. „Heineken doet vooral in Europa dingen waar het niet makkelijk op kan besparen.” Zo heeft het 2.500 pubs in het Verenigd Koninkrijk en is het actief in de groothandel – de Heineken-vrachtwagens die fusten bier aan de kroeg leveren. „Als de bars en restaurants sluiten, lopen de kosten door en daar staat geen omzet tegenover. AB InBev heeft in het VK geen pubs en is ook minder afhankelijk van groothandelsactiviteiten.”

De toegenomen verkoop in supermarkt en slijterij compenseert de weggevallen omzet in de horeca deels. Maar dat zet niet écht zoden aan de dijk, denkt Vos. „De meeste mensen die bier dronken in het uitgaanscircuit, zullen hun consumptie thuis niet één-op-één hebben gecompenseerd.”

Daar komt bij dat de marges op bier in de supermarkt lager liggen: blikjes zijn duurder om te produceren en in het café betaal je meer voor een pilsje. „Stel, je verliest een liter in de kroeg en je wint een liter in de supermarkt, dan ga je qua winst toch omlaag.”

Veel konden de bierfabrikanten niet doen om hun afzet in het crisisjaar te verhogen. Vos: „Het overkomt ze allemaal gewoon. Je kunt wel wat bijsturen, door je marketing aan te passen bijvoorbeeld, maar dat maakt maar een heel klein verschil op het totaal.”

Hard seltzer

Toch bracht 2020 niet alleen ellende voor de bierproducenten. Sommige delen van hun portfolio’s groeiden juist, zoals alcoholvrij bier. AB InBev sloeg vooral een slag in de hard seltzers, licht-alcoholische frisdranken met zoete smaakjes en een gezond imago. En de verkoop bij de tak Beyond Beer van AB InBev steeg met een kwart. Al vóór de coronacrisis werden bierconsumenten zich bewuster van hun gezondheid, zegt Withagen. En die neiging is door de pandemie alleen maar sterker geworden. „Laag-alcoholische dranken werden al steeds populairder en krijgen nu een extra zetje.”

Ook in het zogenoemde premiumsegment, met duurdere, exclusieve bieren, ging het goed. Op veel markten steeg de verkoop daarvan.

Welk bier onder de noemer premium valt, verschilt overigens per land. „Stella Artois bijvoorbeeld is voor ons redelijk normaal”, zegt Vos, „maar in China komen ze met een fles aan je tafel alsof het een wijn van 200 euro is.”

Volgens Withagen kopen mensen luxe bier tijdens de coronacrisis vooral voor thuis. „Je kunt minder doen, dus je houdt geld over. En dan is een duurder biertje een relatief kleine uitgave. Heel wat anders dan een nieuwe auto.”

Voor dit jaar zijn de brouwers eensgezind in hun voorspellingen. Eerst, tot aan de zomer, nog veel onzekerheid en beperkingen. En daarn, op hoop van zegen, herstel.

„In de jaren twintig, na de Spaanse Griep en de Eerste Wereldoorlog, zag je een enorme uitgaansgolf, met jazzclubs en ballroomdancing”, zei de Nederlandse Carlsberg-topman Cees ’t Hart onlangs tegen de Britse zakenkrant Financial Times. „Na Covid zullen we de vrijheid om naar de kroeg te gaan enorm waarderen. Dat zal niet een paar weken of een maand duren, maar veel langer.”