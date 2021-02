Wat moeten kinderen met een grensmuur

Ook een kunstwerk dat nog geen uur bestaan heeft, kan in de prijzen vallen. In de zomer van 2019 werden razendsnel drie roze balken gemonteerd tussen de spijlen van het grenshek tussen Mexico en de VS. Bijna drie kwartier lang konden Mexicaanse en Amerikaanse kinderen zo wipwappen in een parkje tussen El Paso en Ciudad Juárez. Daarna legde de Border Patrol het bilaterale speelkwartier stil, Instagram-waardige beelden van het vrolijke samenzijn gingen al snel de wereld over.

De ‘Teetter Totter Wall’ kreeg de Beazley Design of the Year-prijs toegekend van het Londense Design Museum. Het Californische architectenpaar Ronald Rael and Virginia San Fratello, dat de speeltoestellen samen met het lokale Colectivo Chopeke installeerde, werd door de jury geprezen: „De wippen zijn een soort vervoermiddel, maar in plaats van ons van a naar b te brengen, draait het idee om verbinding.”

Tijdens de digitale prijsuitreiking zei San Fratello verrast te zijn over de vele positieve reacties, wereldwijd. „Dat leert maar weer dat [...] de hang naar verdeeldheid echt een minderheidsstandpunt is.”

De wippen werden bekroond in de nadagen van Donald Trumps presidentschap. Veel Amerikaanse presidenten, van Nixon tot Trump, lieten hekken en barrières langs de zuidgrens verrijzen, maar Trump maakte er een centrale belofte van, met een „grote, prachtige muur, van blinkende kust tot kust”. Die kwam er niet. Wel was het gevolg dat de grenshekken ontdekt werden als een populair podium voor protestkunst.

Achter de Amerikaanse hekken gaat namelijk een cynisch motief schuil. Ze houden migranten niet zozeer tegen, maar dwingen hen bovenal tot gevaarlijkere routes: door de Sonora-woestijn of over de verraderlijke Rio Grande. Daardoor sterven in het grensland ook regelmatig kinderen, bewees de trieste foto van de Salvadoraanse peuter Valeria Martínez (bijna 2) die in 2019 samen met haar vader verdronk. Daarnaast probeerde de regering-Trump asielzoekers af te schrikken door kinderen apart van hun ouders te detineren – na jaren zijn zeker vijfhonderd van hen nog altijd niet herenigd met hun al gedeporteerde ouders.

De ophef over deze ‘kinderen in kooien’ moest nog uitbreken, toen de Franse kunstenaar JR in Trumps eerste jaar al in actie kwam. Hij zette een metershoog fotoportret van een peuter neer aan het grenshek aan de rand van Tecate. Vanuit die Mexicaanse woestijnstad, waar de grensstreek niet zo streng gemilitariseerd is als in de VS, kijkt het kind nieuwsgierig Amerika in. „Wat denkt een kind als hij een muur ziet?”, vroeg JR zich af in een interview met The New Yorker.

De actiegroep Border Angels greep jarenlang Internationale Kinderdag (30 april) aan voor een evenement dat altijd veel media-aandacht trok. De Californische migratierechtactivisten haalden de Border Patrol over om op die dag eventjes een nooddeur in het hek naar Tijuana te openen, zodat vooraf geselecteerde migrantenfamilies elkaar op de drempel enkele minuten konden vasthouden. Onder Trump werd er een eind gemaakt aan deze knuffelsessies. Het is onbekend of de regering-Biden ze zal laten hervatten.

