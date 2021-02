Waarom we stom toeval onderschatten

Waar gaat Sideways over? Over „the ideas that shape our lives”, zegt host Matthew Syed in de trailer. Dat zegt niks. Dat kan net zo goed een beschrijving zijn van Invisibilia, of 99% Invisible, of The Experiment – die nieuwe podcast van The Atlantic. Maar Syed trekt je, geholpen door goed sound design, metéén de aflevering binnen met een goed verteld verhaal. Pas gaandeweg blijkt waar het eigenlijk om gaat: het achterliggende ‘idee’ dat onze levens vormgeeft. Hier in de betekenis van ‘opvatting’, zoals hoe we de rol van stom toeval onderschatten, of wat het stockholmsyndroom precies inhoudt. Syed (ooit de beste tafeltennisser van Engeland, echt waar) schreef vijf boeken over het menselijke denken. Hij koppelt de toegankelijke vertelstijl van Jon Ronson aan intrigerende inkijkjes in onze psyche. Net als in, tja, inderdaad, Invisibilia.

Sideways, 3 afleveringen, meer volgen, BBC.