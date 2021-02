Voorzitter woonkoepel: ‘De voorzichtigheid moet ervanaf met huizen bouwen’

Plek voor nog te bouwen nieuwbouwwoningen langs de A27 inclusief geluidswal. Sander Koning/ANP/HH

‘Het voelt een beetje als thuiskomen.” Dat is het eerste wat Martin van Rijn zegt als zijn nieuwe functie ter sprake komt. Veel mensen zullen zijn naam kennen uit de tijd dat hij voor de PvdA staatssecretaris van Volksgezondheid was of van vorig jaar, toen hij VVD’er Bruno Bruins tijdelijk verving als minister van Medische Zorg. Maar daarvóór werkte Van Rijn bijna twintig jaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). En nu is hij, sinds september, voorzitter van de corporatiekoepel Aedes, terug waar zijn carrière begon: in de woonsector.

CV Terug bij wonen Martin van Rijn (Rotterdam, 1956) is sinds 1 september 2020 voorzitter van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes. Hij begon zijn loopbaan in 1980 bij het toenmalige ministerie van VROM. Daarna werkte hij onder meer bij de ministeries van Binnenlandse zaken en Volksgezondheid, voordat hij namens de PvdA in 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid werd in het kabinet-Rutte II. In 2020 was hij op persoonlijke titel kortstondig minister van Medische Zorg en in die rol verantwoordelijk voor de aanpak van het coronavirus. Van Rijn is getrouwd en heeft twee kinderen.

Van Rijn heeft het afgelopen halfjaar niet stilgezeten: vorige week lanceerde een groep van 34 organisaties uit de woonsector onder zijn leiding een plan om de komende tien jaar 1 miljoen woningen te bouwen.

De timing is opportuun, geeft Van Rijn direct toe. De verkiezingen komen eraan en daarbij zal wonen een belangrijk thema zijn, denkt hij. „Er is een enorme woningnood. Als je naar de verkiezingsprogramma’s kijkt, heeft iedereen wel het besef dat we dit probleem moeten aanpakken.”

Wat trof u aan toen u met deze baan begon?

„Ik trof corporaties en een overheid aan die een beetje met de rug naar elkaar toe stonden, vanwege allerlei incidenten en gedoe uit het verleden. Nu meen ik te zien dat die situatie aan het kantelen is. Corporaties denken niet meer dat ze niets kunnen vanwege de verhuurderheffing, maar juist dat ze heel veel kunnen, en dat ook willen, en dan tegen het Rijk zeggen: help ons nou een beetje. Ik zie een groeiend zelfbewustzijn.”

In de plannen die u vorige week presenteerde, staat wel dat de verhuurderheffing geschrapt moet worden.

„Dat is essentieel, want de verhuurderheffing raakt niet alleen de investeringscapaciteit van corporaties, maar ook hun leencapaciteit. Als je de verhuurderheffing schrapt, hebben we doorgerekend, kunnen corporaties grosso modo deze agenda realiseren. En dan heb je het over een verdubbeling van het aantal te bouwen corporatiewoningen. Maar we kunnen al meer dan we soms denken. Daarom moeten we aan de slag.”

Hoe moet dat gebeuren, 1 miljoen woningen bouwen in tien jaar?

„Begin met die verhuurderheffing af te schaffen. Er is meer geld vanuit het Rijk nodig, bijvoorbeeld voor gemeenten voor het sociale domein, zodat zij ruimte hebben hun grondprijzen te laten zakken. De planning van bouwlocaties is echt een ding. Als je 100 procent wil realiseren, moet je misschien wel 130 procent plannen. Bij bouwprocedures zie je een enorme verstopping ontstaan, dus die moet je versimpelen. En de samenwerking tussen verschillende partijen – overheden, projectontwikkelaars, corporaties, beleggers – kan een stuk efficiënter en scherper.”

Wat wordt de komende jaren de grootste uitdaging?

„Die vraag vind ik heel moeilijk. Het uitbreiden van de woningvoorraad is essentieel, maar zelfs al bouw je 100.000 woningen per jaar, dan is dat maar een kleine toevoeging aan de complete woningvoorraad [van circa 8 miljoen woningen]. Je moet je ook bezighouden met betaalbaar houden van de huren, met leefbaar houden van wijken. Want daar wonen mensen die vandaag al in de problemen zitten. Je kunt al die dingen niet los van elkaar doen.”

Net als veel politieke partijen pleit u voor een nieuwe minister van Wonen. Wat moet diens rol worden?

„De vorige minister [Kajsa Ollongren, (Binnenlandse zaken, D66)] heeft met de woondeals al een en ander in beweging gezet. Maar er is meer landelijke regie nodig. Dat gaat om simpele dingen. Stel, we willen 1 miljoen woningen bouwen. Dan moet je bedenken waar die moeten komen, en dan controleren of die plannen er zijn en of ze gerealiseerd worden. Ik herinner me nog van mijn tijd bij VROM dat we langsgingen bij gemeenten en ze erop aanspraken als ze de afgesproken plannen niet haalden. En vervolgens gingen we kijken of we konden helpen of moesten ingrijpen. Overhoren als een schooljuf, dat helpt.”

Moet de nieuwe minister ook gebieden aanwijzen voor nieuwe wijken, zoals de Vinex-wijken van weleer?

„Het moet niet zo zijn dat het Rijk als een soort bovenmeester zegt: ‘nou allemaal opzij en ik bepaal waar gebouwd gaat worden’. Maar je mag wel verwachten dat, als er onvoldoende gebouwd wordt, de minister kan ingrijpen. Daar moet de minister een goede balans in vinden.

„Je moet wel goed kijken of je binnen- of buitenstedelijk gaat bouwen. Waar het binnenstedelijk kan, moet je dat doen, maar het is niet uit te sluiten dat je met zulke grote aantallen ook nieuwe wijken moet neerzetten buiten de stedelijke grenzen.”

Uw plannen zijn niet nieuw. Vorig jaar presenteerde de Woningbouwalliantie, een verbond van zeventien organisaties uit de woonsector, grofweg dezelfde agenda. Waarom gaat dit nu wel werken?

„Niks van deze plannen is nieuw. Ten tijde van VROM hebben we dit allemaal al eens gedaan. Dat we nu een heel brede coalitie van partijen hebben, dat is heel belangrijk. Als je het gezamenlijk doet, heb je het niet over postzegelplannen van twee of drie woningen in één keer bouwen, maar twee- of drieduizend huizen per keer.

„Alleen: de voorzichtigheid moet ervanaf. Tijdens de vorige financiële crisis is een situatie ontstaan dat als je niks deed, je ook geen risico liep. Daarom is het zo belangrijk dat er nu een minister komt, die zegt: je moet gaan bouwen, of je nou risico’s loopt of niet.”

Bij de presentatie van de plannen zei u dat het nieuwe kabinet niet lukraak zal kunnen shoppen uit dit plan, maar het integraal moet overnemen. Is dat realistisch, gezien mogelijk lastige coalitieonderhandelingen?

„Ik denk dat er wel discussies zullen ontstaan over maatvoering en tempo. Maar ik denk niet dat we veel keuze hebben. Als je uitrekent hoe de bevolking zich ontwikkelt, kom je tot de simpele som dat je zoveel huizen nodig hebt.

„Dit is geen probleem dat je kan wegredeneren. Iedereen, van jong tot oud, heeft er last van. De wooncrisis kan niet terzijde geschoven worden.”