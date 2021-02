Uitvoeringsorganisaties zijn loyaal, ook als het misgaat

Ze staan niet op zich, de fouten. Bij het UWV verdwenen de afgelopen jaren meer dan 14.000 berichten van werkzoekenden uit de systemen door computercrashes. In de wachtrij van het CBR zagen ouderen hun rijbewijzen verlopen, omdat ze zó lang moesten wachten op een medische verklaring. En de 26.000 gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire lijken nu pas het begin te zijn van de misstanden in het toeslagensysteem van de Belastingdienst.

Het UWV, het CBR, de Belastingdienst en andere uitvoeringsorganisaties van de overheid: ze zijn vrijwel allemaal overstelpt en amper in staat burgers die in de problemen komen te helpen. En als er niet snel iets verandert, concludeert een tijdelijke commissie van Tweede Kamerleden die het functioneren van de uitvoeringsorganisaties onder de loep nam, liggen meer van dit soort missers op de loer.

„Elke dag uitstel betekent meer mensen in de knel”, schrijven de Kamerleden, onder aanvoering van VVD-Kamerlid André Bosman. De commissie werd ingesteld nadat de problemen bij de uitvoeringsinstanties zich jarenlang opstapelden, en presenteerde donderdag, na enkele maanden onderzoek, haar eindrapport: Klem tussen balie en beleid.

De problematiek begint bij de politiek. Wetgeving is volgens het rapport zo ingewikkeld geworden dat veel burgers er op eigen houtje niet meer uitkomen. Er zijn uitzonderingen op regels, uitzonderingen op de uitzonderingen, lastige formulieren voor wie iets nodig heeft en terugvorderingen voor wie te veel krijgt.

Twintig procent van de bevolking loopt vast in die „spaghetti van wetten en regels”, zo schat de commissie. Dat gaat lang niet alleen om kwetsbare groepen in de samenleving. Iedereen kan ermee te maken krijgen, schrijven de Kamerleden, „zeker op momenten dat het leven tegenzit”.

Gids in het bureaucratische woud

Daar ligt een uitgelezen taak voor de uitvoeringsorganisaties, als gids in het bureaucratische oerwoud. Maar in de praktijk komt daar volgens de commissie weinig van terecht.

Door het kabinet-Balkenende IV en de eerste twee kabinetten-Rutte is zoveel bezuinigd op de ambtenarij dat het persoonlijk contact tussen burger en overheid is verdwenen. Bovendien werken instanties eerder langs elkaar heen dan samen om hulp te bieden. „Dus als jij meerdere problemen hebt, krijg je per definitie te maken met een soort eiersnijder die jou in stukjes hakt”, zei Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden tijdens de hoorzittingen van de commissie.

Zien die ambtenaren dat dan niet? Jawel, zegt de commissie, juist de uitvoeringsorganisaties hebben vaak eerder dan politici en bestuurders door waar het misgaat. Alleen: die signalen dringen zelden door tot aan de top van het ministerie.

Topambtenaren die met de commissie spraken, omschreven de uitvoeringsorganisaties als trouwe werkpaarden. Ze krijgen zelden de kans om mee te praten over het beleid, maar willen hun opdrachtgever niet teleurstellen door ‘nee’ te verkopen. De top van de uitvoerende organisatie is liever loyaal dan rebels.

Medewerkers die zich wél willen uitspreken, voelen zich in zo’n omgeving niet altijd veilig om dat te doen, constateert de commissie. En durven ze wel iets te zeggen, dan zien ze hun klacht vaak stranden voordat die de top van hun eigen organisatie heeft bereikt, laat staan dat de minister ervan hoort. Zo kon een ambtelijke noodkreet over de Toeslagenaffaire, die al in 2017 werd opgeschreven in een memo binnen de Belastingdienst, jarenlang een zwervend bestaan leiden zonder dat er iets mee gebeurde.

Veelzeggend is een enquête die vakbond CNV vorige zomer hield onder honderden medewerkers van uitvoeringsorganisaties, in aanloop naar de verhoren. „Wat zou de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren?” vroeg de bond. Het meest gegeven antwoord: „Bestuurlijk lef om nee te zeggen tegen nieuw beleid of wet”.

Met de botte bijl

Het zou kunnen helpen, oppert de commissie, om ambtenaren die in dienst treden van de overheid in hun eed of belofte ook te laten uitspreken dat ze in dienst staan van de samenleving. Lees: niet van de minister. Maar dat is niet genoeg.

De grootste verandering moet volgens de commissie komen van de politiek. Kabinet en Kamer willen wél grote beleidswijzigingen en gedetailleerde regeerakkoorden, en snel een beetje graag, maar ze bekommeren zich amper om de uitvoeringskant.

In het commissierapport krijgt vooral de Tweede Kamer ervan langs. Het ontbreekt de meeste Kamerleden aan kennis, aan interesse en aan tijd. Ze zitten in kleine fracties en moeten naar eigen zeggen honderden dossiers volgen. De fractieondersteuning is beperkt, en van hun mogelijkheden om zich in de materie te verdiepen - bijvoorbeeld door onderzoeken en technische briefings te organiseren – maken ze amper gebruik.

En áls de politiek zich met de uitvoeringsorganisaties bezighoudt, gaat het vaak met de botte bijl. Want zodra de misstanden naar buiten komen – in de Toeslagenaffaire, bij het UWV of bij het CBR bijvoorbeeld – gaan Kamerleden vol op het orgel. „Echte interesse is er alleen als er iets misgaat”, stelt de commissie vast.

Het gevolg daarvan laat zich raden: gedemoraliseerde ambtenaren, nog strengere regels, meer spaghetti.