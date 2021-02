Tweede Kamer wil einde aan bedenktermijn abortus en pil terug in basispakket

De Tweede Kamer wil een einde maken aan de verplichte bedenktermijn van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen. Een meerderheid heeft donderdag een motie van GroenLinks en de PvdA gesteund, meldt persbureau ANP. Volgens de indieners gaan vrouwen „niet lichtzinnig” over tot een abortus en doet een verplichte bedenktermijn „geen recht” aan de keuze daartoe. De huidige wet bepaalt dat wie zich bij een arts meldt voor een abortus, vijf dagen moet wachten tot de behandeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Het voorstel werd met 119 stemmen voor aangenomen. Alleen CDA, Denk, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Coalitiepartij D66 stemde eerdere moties over de verplichte bedenktermijn weg, omdat met de christelijke coalitiepartijen was afgesproken de abortuswet niet verder te verruimen. Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers noemde de Kamermeerderheid „een fantastische uitkomst voor alle vrouwen die ongewenst zwanger zijn en besluiten tot een abortus”.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag ook een motie gesteund om de pil en een aantal andere anticonceptiemiddelen weer op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Daarmee is de motie van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken over het onderwerp aangenomen. De motie gaat om verschillende anticonceptiemaatregelen die de huisarts kan voorschrijven, waaronder de pil. Condooms vallen hier niet onder.

De pil is momenteel gratis voor meisjes tot 18 jaar. Voor vrouwen tussen de 18 en 21 jaar zit de pil nog wel in de basisverzekering, maar geldt het eigen risico. Voor vrouwen ouder dan 21 jaar wordt het voorbehoedsmiddel alleen door sommige aanvullende verzekeringen vergoed. Dat beleid geldt sinds 2011: toenmalig minister Ab Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) schrapte de pil uit het basispakket. Er zou geen „medische noodzaak” zijn voor het nemen van de anticonceptiepil. De afgelopen jaren pleitten verschillende belangenclubs, waaronder Rutgers en een aantal abortusartsen, voor de terugkeer van de pil in het basispakket, met name om het aantal abortussen tegen te gaan. Vorig jaar haalde een soortgelijke motie van de PvdA geen meerderheid in de Tweede Kamer.