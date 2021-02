Tiener kreeg levenslang, nu lonkt de vrijheid

Louis Gonzalez, ook wel Suave, werd op zijn zeventiende veroordeeld voor de moord op een andere tiener. Dit was in de jaren tachtig. De analfabete, in een drugsmilieu opgegroeide Suave kreeg levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. In 1993 kwam hij in contact met een journalist, Maria Hinojosa. Zij zei tegen hem: „You can become a voice for the voiceless.” Dat zette hem aan het denken. Hij leerde zichzelf lezen en schrijven. Maria en hij werden bevriend. En toen, op een dag, bepaalde de Supreme Court dat levenslang zonder kans op parole onrechtvaardig is voor minderjarigen, en dat elke zaak met terugwerkende kracht opnieuw bekeken moest worden. De man die inmiddels bijna 50 is, kan misschien tóch de buitenwereld nog zien. Voor luisteraars van Ear Hustle en kijkers van de Netflix-docu 13th.

Suave, 3 afleveringen, meer volgen, Futuro Media