Schadeclaims om Roundup storten Duits chemieconcern Bayer in miljardenverlies

Bayer heeft in 2020 een nettoverlies geleden van 10,5 miljard euro, waar dat een jaar eerder nog een winst van 4 miljard euro was. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Duitse chemie- en farmacieconcern donderdag publiceert. De omzet van Bayer bedroeg vorig jaar 41,4 miljard euro.

Een groot deel van het verlies van het afgelopen jaar is te wijten aan het uitbetalen van schadeclaims door het in 2018 door Bayer overgenomen Monsanto. Dit Amerikaanse biotechnologische bedrijf produceerde jarenlang de onkruidverdelger Roundup, waarvan het hoofdbestanddeel glyfosaat volgens onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie en het kankerinstituut IARC kankerverwekkend zou zijn. Bayer ontkent dat het middel kanker veroorzaakt, de Europese Unie verlengde de toestemming voor het gebruik van het middel in 2017 met vijf jaar.

In verschillende Amerikaanse rechtszaken moest Bayer al voor miljarden aan schadeclaims uitbetalen aan gebruikers van Roundup. Begin deze maand schikte het concern nog voor twee miljard dollar in een rechtszaak over het product en in juni vorig jaar werd een deal gesloten met 25 Amerikaanse advocatenkantoren waarbij voor 8,5 miljard dollar rechtszaken afgekocht werden.

In de Verenigde Staten lopen nog duizenden rechtszaken over de vermeende schadelijke effecten van de onkruidverdelger op de gezondheid. In de boeken staan in 2020 voor ruim 13 miljard euro aan kosten voor ‘juridische risico’s’, in 2019 was dit 546 miljoen. Het concern had daarnaast ook last van negatieve wisselkoerseffecten, hierdoor daalde de omzet met bijna vijf procent tot 41,4 miljard euro; gecorrigeerd voor valuta-effecten lagen ze op het niveau van vorig jaar.

