Politici flyeren voor foto’s met eigen fans

Het was november 2013, in Friesland waren herindelingsverkiezingen en Arie Slob was met een campagneboot aangekomen in Akkrum. Slob leidde toen nog de ChristenUnie en op de kade zag ik hem aarzelen. Hij had folders, er liep één oude vrouw, maar zat zij erop te wachten dat hij haar aansprak? Het viel mee. „U bent een bekende”, zei ze en ze pakte de flyer van hem aan. Slob vertelde me die middag dat hij op campagne nooit bij mensen thuis aanbelde. Hij was, zei hij, geen Jehova’s getuige.

Als politici van D66 op straat gaan flyeren, rennen ze bijna over straat. Ze staan niet stil om naar iemand te luisteren.

Je kunt volksvertegenwoordiger zijn en het toch niet makkelijk vinden om met het volk om te gaan.

„O ja, ik moet doorlopen”, zegt lijsttrekker Sigrid Kaag in de documentaire Van Beiroet tot Binnenhof, als ze met folders op pad is en er net een aan een peuter heeft gegeven. „Ik vraag me echt af”, zegt ze ook, „of dat flyeren wel zo’n moderne methode is.” Een D66’er naast haar legt uit dat het gaat om „de zichtbaarheid”.

En dan niet bij die paar voorbijgangers in een straat bij het Binnenhof. Je moet op foto’s en camerabeelden staan als politicus-tussen-gewone-mensen. Het liefst met een grote glimlach tussen mensen die jou geweldig vinden. Campagnestrategen weten: als mensen dat zien, hebben ze de neiging om daar bij te willen horen.

In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 riep in Breda een man naar Mark Rutte dat VVD stond voor „vieze, vuile dieven”. Rutte draaide zijn rug naar hem toe.

Je hoort politici nu zeggen dat ze de campagne op straat zo missen, en de zaaltjes. Maar wat zeker is: ze missen de plaatjes.

SP’ers hebben geen keus. Voor hen is het bijna een heilige plicht om de deuren langs te gaan. ‘Kloppen’, noemen ze dat. Ze doen het nu ook. In hun achterban zijn er veel niet-stemmers, die hebben zo’n duwtje aan de deur misschien hard nodig. Volgens de campagneleider gaat lijsttrekker Lilian Marijnissen ook nog weleens mee.

Bij de herindelingsverkiezingen in Friesland zag ik Diederik Samsom, toen nog PvdA-leider, in Jubbega aanbellen bij kiezers die zijn partij hadden ingeruild voor de PVV. Soms bleef hij een kwartier staan. Praten, luisteren, praten. Er waren inwoners van Jubbega die daarna toch weer op de PvdA stemden.

Je wint er in elk geval geen lijsttrekkersverkiezingen mee, in 2016 kozen de partijleden Lodewijk Asscher. Samsom zegt dat hij die gesprekken aan de deur nodig had. Als het in Rutte II moeilijk was, vroeg hij zijn medewerkers soms om een wijk uit te zoeken waar hij kon aanbellen. „Om recht in mijn gezicht te horen wat mensen dwarszat.”

Met camera’s erbij, zegt hij ook, was het waardeloos. „Dan krijg je geen echt gesprek.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 februari 2021