Geëngageerd dichter was peetvader van de beat poets

Het is een van de beste boekhandels ter wereld; de City Lights Bookstore in San Francisco, met boeken in alle hoeken en gaten, onder poortjes, boven trappen, een avontuur van een winkel, opgericht in 1953 door Peter D. Martin (een sociologiedocent die het na twee jaar voor gezien hield) en Lawrence Ferlinghetti, een dichter die de winkel trouw bleef, tot hij afgelopen maandag overleed, een maand voor zijn 102de geboortedag. Met hun winkel wilden ze de wereld verbeteren, wat ook reden was om aanvankelijk alleen betaalbare paperbacks te verkopen.

Twee jaar na het begin van de winkel ontstond ook de uitgeverij City Lights, die ook nog steeds bestaat en net zo onafhankelijk is als ruim zestig jaar geleden. Het is de uitgeverij van de beat-generatie, waar boeken verschenen van onder anderen Jack Kerouac, Frank O’Hara en Allen Ginsberg. Een van de belangrijkste wapenfeiten van City Lights was Ginsbergs Howl and Other Poems, met de beroemde eerste regels: „I saw the best minds of my generation destroyed by madness.” Het gedicht staat vol verwijzingen naar drugs en homoseksualiteit, reden voor een rechtszaak in 1957. Ook Ferlinghetti en zijn boekhandel moesten eraan geloven. Ze werden aangeklaagd voor het verspreiden van obscene literatuur (ze wonnen de zaak).

Officieel monument

City Lights gaf veel geëngageerde en vertaalde literatuur uit – en is sinds 2001 een officieel monument in de stad. Niet langer controversieel dus, maar wel springlevend. Alleen in zijn rol als boekverkoper, uitgever en peetvader van de beat poets valt Ferlinghetti’s rol nauwelijks te overschatten. Hij inspireerde dichters over de hele wereld: in Nederland was Simon Vinkenoog de bekendste geestverwant.

En dan was Ferlinghetti ook nog dichter. Van zijn succesvolste bundel, A Coney Island of the Mind (1958), werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Het zijn gedichten waarin de regels over de pagina springen, maar waarin de taal direct is, hij vertelt gewoon wat hij doet („ik wacht tot de rechtszaak begint”), waarop hij hoopt („ik wacht tot de oorlog uitgevochten zal zijn waarna de wereld veilig is”) en wat hij verwacht van de verbeelding („ik wacht tot Aphrodite armen heeft om me te omhelzen”).

Een echte beat poet was hij naar eigen zeggen niet. Hij vond zichzelf te lyrisch, en bovendien deed hij niet mee met het drugsgebruik. Hij gaf ook altijd alle eer aan Allen Ginsberg, niet alleen vanwege diens poëzie, maar ook omdat Ginsberg een voortreffelijk marketeer was. Ferlinghetti stond in de coulissen, ook als organisator van talloze poëziefestivals, lezingen en politieke acties, waarover hij met humor kon dichten. Over een poëzievoordracht schreef hij het gedicht Heaven, waarin de sombere dichter contrasteert met een verliefd stel op de achterste rij.

‘Elk dier’, sloot hij uiteindelijk af/ ‘is triest na de coïtus’/ Maar het verliefde stel op de achterste rij/ Leek zich daarvan niet bewust/ en gelukkig

Een buitenstaander met een milde blik, en veel gezag, die rol beviel hem. „Ik heb niet zo veel meer gedaan dan op de winkel passen”, zei hij in 2006 in een interview met The Guardian. Maar dat moest ook gebeuren, en die winkel zal hem waarschijnlijk lang overleven.