Onvrede bij grote ketens over steun

Het kabinet wil de coronasteun voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis nogmaals verhogen. Het gaat om het plafond voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de subsidieregeling op voorraden die door de lockdown niet zijn verkocht. Met de verruiming voor de eerste helft van 2021 is zo’n 375 miljoen euro gemoeid, schrijven minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK, CDA) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De TVL-regeling is bedoeld voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 30 procent vanwege de coronacrisis, en minstens 1.500 euro aan vaste maandlasten. Het is een van de vele maatregelen die sinds maart 2020 in het leven zijn geroepen. De TVL-regeling werd al eerder verhoogd van een maximum van 90.000 euro voor midden- en kleinbedrijven naar 330.000 euro, en nu naar 550.000 euro.

Voor grotere ondernemingen (‘niet-mkb’) is het plafond verhoogd van vier naar zes ton. Met de TVL kan 85 procent van de vaste lasten worden vergoed. Voor de land- en tuinbouwsector ligt de TVL-subsidie op maximaal 225.000 euro. Voor grotere bedrijven komt er vanaf april of mei een aparte regeling. Het maximale steunbedrag voor onverkochte voorraden gaat van 200.000 naar 300.000 euro.

Grote retailers ontevreden

Branchevereniging MKB Nederland, die betrokken was bij een lobby voor verruiming van de coronasteun, zegt in de eerste plaats tevreden te zijn met de aanpassing. „Het is heel goed dat de regeling voor alle ondernemers wordt verhoogd, daarvan zijn verreweg de meesten mkb’ers”, zegt een woordvoerder.

Maar middelgrote retailbedrijven met meer dan 250 medewerkers zijn juist kritisch op de hoogte van de staatssteun. Volgens hen maakt het kabinet niet volledig gebruik van de regelingen die de EU ter beschikking stelt. Tot voor kort konden bedrijven in Nederland tot eind 2021 maximaal acht ton aan steun ontvangen, voor ketens met veel filialen valt dat in het niet bij het omzetverlies dat in de tientallen miljoenen loopt. De EU verruimde eind januari het plafond voor het geven van staatssteun naar 1,8 miljoen over de hele coronaperiode. Maar, zeggen de retailers, dat gaat alleen op voor het mkb. Voor filiaalbedrijven kan dat oplopen tot tien miljoen of meer, een wijziging waar ook grote retailers eerder in februari in een brandbrief naar het kabinet op wezen.

Minister Van ’t Wout zei in januari dat Nederland niet nog meer staatssteun kan geven, omdat het zijn eigen ondernemingen niet mag bevoordelen ten opzichte van andere Europese bedrijven. De retailers noemen die uitspraak in de brandbrief „feitelijk onjuist”.

Behalve de middelgrote retailbedrijven hebben ook verschillende experts hier kritiek op. „De minister heeft zeker niet alle staatssteunrechtelijke registers opengetrokken om grote retailers te helpen. Het is maar zeer de vraag of ‘Brussel’ zijn keuze dicteert”, zei advocaat en staatssteunexpert Ali al Khatib eerder deze maand tegen Het Financieele Dagblad.

„De regeling is prima voor het mkb, maar niet voor filiaalbedrijven in de retail”, aldus Ellen van Acht, directielid bij het familiebedrijf waar Ziengs Schoenen en Scapino onder vallen. Ze was ook betrokken bij de brandbrief aan het kabinet. „Wij hebben een filiaalbedrijf met 277 winkels en dan komt de huidige regeling uit op 1.000 euro steun per winkel per maand. Dat stelt niets voor.”

Die zorg erkennen ook minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer in de Kamerbrief. De focus van de TVL-regeling ligt op mkb’ers en middenbedrijven met zo’n 50 filialen omdat zij „minder dan de grote bedrijven in staat zijn de liquiditeits- en solvabiliteitspositie te verbeteren”. Zij hebben een minder sterke positie tegenover bijvoorbeeld verhuurders, en halen minder makkelijk elders kapitaal op dan een groot bedrijf, aldus de minister en staatssecretaris.

Bovendien vergt steun aan grote bedrijven maatwerk van de overheid. Het ministerie zal daarom in de komende weken overleggen „met een deel van het grootwinkelbedrijf om de precieze problematiek en hun solvabiliteitspositie in kaart te brengen”.

De retailers roepen op tot een nieuwe, aparte regeling voor het (middel)grootbedrijf, maar EZK wil zich hier niet aan branden. Een woordvoerder legt desgevraagd uit dat uitvoeringsorganisaties zoals RVO bijna aan hun grenzen zitten. „Dat heeft onder meer met mankracht te maken, omdat mensen deze regelingen tot in detail moeten uitwerken.”

