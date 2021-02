Ondanks alles van de Spaanse stripmaker Jordi Lafebre komt als geroepen: de vriendelijke geschiedenis van twee oude geliefden is een onvervalste ode aan alles wat mooi, lief en blijvend is. Even geen grimmig gedrein over maatregelen of wat moet, niet mag of nooit meer kan. Ondanks alles – wat een rake titel ook! – is een hoopvol verhaal dat we nu meer dan ooit nodig hebben.

In de strip kiest Jordi Lafebre (1979) voor een ingenieuze vertelling die zich van achter naar voren afspeelt. Hij heeft het concept van de omdraaiing consequent doorgevoerd. Dat begint al op het voorplat, waar we beide geliefden weerkaatst zien in een regenplas, maar tegelijk ook vanuit die plas op straat. Het verhaal begint bij hoofdstuk 20, als Zeno en Anita – een Z en een A – beiden tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanleunen.

Eerst is er de ontmoeting van de twee op een markante brug in een middelgrote stad. Zij heeft koekjes meegebracht, ze keuvelen als een verliefd stelletje, hij hengelt opzichtig naar een zoentje. Duidelijk wordt dat ze hun hele leven al op elkaar wachten. Hoe de vork precies in de steel zit ontvouwt Lafebre vervolgens per hoofdstuk: de lezer komt steeds een beetje meer te weten. De knappe manier waarop dat gebeurt pakt verrassend goed uit, met de brug als leidmotief.

Kreeftgedicht

Het wordt nog mooier: wie de proef op de som neemt, ontdekt dat het verhaal ook van achter naar voren gelezen kan worden. Die begint dus op pagina 150, bij hoofdstuk 1. Dan ziet deze lezer hoe de twee elkaar leren kennen, toch hun eigen weg gaan, maar dat ze elkaar niet kunnen vergeten – en ook niet uit het oog verliezen. Daarmee is Ondanks alles het stripequivalent van het kreeftgedicht: een gedicht dat je zowel van boven naar beneden kunt lezen, als andersom.

Uit de strip ‘Ondanks alles’ van Jordi Lafebre.

Lafebre is geen onbekende. Sinds 2015 maakt hij de lichtzoete, vertederende familiestrip Mooie zomers, samen met de Belgische scenarist Zidrou (die onder meer Bloesems in de herfst van Aimée de Jongh schreef). Met Zidrou maakte hij ook het onweerstaanbaar mooie Lydie, een geschiedenis over een meisje met een verstandelijke beperking dat zich inbeeldt dat ze moeder is geworden. In al deze titels laat Lafebre zien over een begaafde tekenhand te beschikken: het is uitbundig waar het kan, ingetogen waar het moet. Zijn herkenbare en zwierige lijnvoering getuigt van een geweldige beheersing.

Ondanks alles is de eerste strip die hij zowel tekende als schreef, en met veel overtuiging. Lafebre waakte voor een al te zoet verhaaltje, en knutselde bovendien met tijdsprongen om de lezer scherp te houden. Dat werkt uitmuntend: de reconstructie voelt als een spelletje sudoku. Als alle vakjes zijn ingevuld, is er één grote glimlach. Precies wat we nodig hebben.

Strips Jordi Lafebre - Ondanks alles. Standaard Uitgeverij, 152 blz. (hardcover). € 29,95. ●●●●●

Meer strips

Anne-Lise Nalin & Joris Chamblain – Dagboek van een maankind. Kennes, 56 blz. (hardcover). € 12,95

Bekroonde strip voor lezers van 13 tot 17 jaar over een maankind, zoals jongeren heten die lijden aan xeroderma pigmentosum en voor wie daglicht levensgevaarlijk is. De zestienjarige Morgane verhuist en vindt een dagboek van Max, die eerder in het huis woonde en nauwelijks buitenkwam. Die ontdekking zet alles in gang in dit perfecte Young Adult verhaal over angst, liefde en acceptatie. Ronduit schitterend. Dick Matena – Iconen. Arboris, 176 blz. (hardcover). € 29,95

Dick Matena, die onder meer De avonden verstripte, tekende in de beginjaren 90 drie dubbelbiografieën van markante personen: Gauguin en Van Gogh, Sartre en Hemingway, Mozart en Casanova. Deze klassieke verhalen, die deels op waarheid berusten, zijn voor het eerst in één boek beschikbaar. Vooral de prachtige inkleuringen spreken tot de verbeelding. Aanbevolen. Hans G. Kresse – Indianenreeks 3: Eer. Arboris, 192 blz. (hardcover). € 29,95

Nog meer klassiek stripwerk: de tien indianenverhalen die Hans G. Kresse (van Eric de Noorman) tussen 1973 en 1982 maakte, zijn in drie integraaldelen verschenen. Kresse wist veel van de geschiedenis van Noord-Amerikaanse indianen en dat lees je terug. De soms zelfs contemplatieve verhalen geven blijk van een verlangen om andere culturen te leren begrijpen.