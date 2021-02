Ontslag politiechef Tweede Kamer na lekken privé-informatie

De chef van de politie-eenheid die het gebouw van de Tweede Kamer beveiligt, is afgelopen jaar oneervol ontslagen. De politieman had vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen gedeeld met een fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

In een schriftelijke reactie zegt een woordvoerder van de politie: „Het klopt dat vorig jaar een medewerker van de politie-eenheid Den Haag die dienst deed bij de Tweede Kamer met strafontslag is gegaan.” Op de reden van het ontslag wil de politie niet ingaan.

Aangifte

Tegen de ‘portefeuillehouder Staten-Generaal’ van de afdeling bewaken en beveiligen van de Haagse politie was in maart vorig jaar aangifte gedaan door een bekende van de fractiemedewerker. De politieman werd ontslagen na onderzoek van de afdeling veiligheid, integriteit en klachten (VIK) van de politie Den Haag.

Reden was, volgens politiebronnen, dat hij zijn ambtsgeheim heeft geschonden door bevragingen in de politiesystemen te doen zonder dat dit voor zijn functie-uitoefening noodzakelijk was.

Zo zou hij in december 2019 onrechtmatig het dossier over een bekende van de fractiemedewerker in het computersysteem van de politie hebben geraadpleegd. Ook vroeg hij een rijbewijsfoto van de betrokkene op. De informatie die hij op deze manier had vergaard, speelde hij door naar de fractiemedewerker. Met de privégegevens wilde hij de bekende zwartmaken, blijkt uit informatie waarover NRC beschikt.

Sinds 2015 beveiligt de Koninklijke Marechaussee aan de buitenzijde van de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer. Voor de interne veiligheid is de politie Den Haag verantwoordelijk. Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie is een ambtsmisdrijf. Met het vrijelijk grasduinen in de registers overschreed de politieman zijn bevoegdheden. Volgens de integriteitsregels moet een politiemedewerker geautoriseerd zijn om politie-informatie te raadplegen. Bovendien moet wat hij of zij met die informatie doet „dienstbaar” zijn aan de eigen politietaak.

Geen vervolging

Na zijn ontslag wordt de politieman niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Een woordvoerder van het parket Den Haag zegt dat „gekozen is voor een disciplinaire afhandeling die culmineerde in een strafontslag. Dat vindt het OM in dit concrete geval een afdoende reactie.”

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib laat weten dat het gaat om „een personele aangelegenheid” van de politie-eenheid Den Haag. „Onze beveiligingsdienst is op de hoogte gebracht van de personele wisseling.”