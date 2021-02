NS lijdt 2,6 miljard verlies in coronajaar 2020

NS heeft vorig jaar een nettoverlies geboekt van 2,6 miljard euro. Het spoorbedrijf leed op al zijn bedrijfsonderdelen verlies: de exploitatie van de treinen, de winkelomzetten op de stations en spooractiviteiten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Dat blijkt uit het deze donderdag gepresenteerde jaarverslag over 2020. In dit coronajaar daalde het reizigersaanbod drastisch; op het dieptepunt van de crisis bedroeg het nog geen 10 procent van het gebruikelijke aantal reizigers. Op jaarbasis kwam de daling uit op zo’n 40 procent.

NS kan zonder verdere staatssteun de dienstregeling niet garanderen, blijkt uit het jaarverslag. Ook geplande investeringen in nieuw materieel en nieuwe treinverbindingen lopen dan gevaar.

Vooralsnog dekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot 93 procent van de exploitatieverliezen. Die regeling loopt in september af. „Voor het in stand houden van de dienstregeling van dit jaar en de nieuwe dienstregeling in 2022 en daarna hebben we nieuwe financiële afspraken nodig” aldus NS’ president-directeur Marjan Rintel in het jaarverslag.

Enig lichtpunt in het jaarverslag is de toezegging van het kabinet dat NS ook na 2024 zijn monopoliepositie op het hoofdrailnet (intercity’s en hogesnelheidslijn) behoudt. Deze maand nog bekrachtigde de Tweede Kamer dat besluit. Hierdoor hoeft NS tot 2034 geen concurrentie op het hoofdrailnet te vrezen.

Het spoorbedrijf, dat in 2019 nog een nettowinst boekte van 215 miljoen euro, verwacht tot zeker 2025 rode cijfers te schrijven. Pas daarna zal het reizigersaantal terug zijn op het niveau van 2019. Op de exploitatie van het hoofdrailnet verwacht NS daarom tot eind 2024 een totaal verlies te lijden van 1,6 miljard euro. Het totale verlies op alle activiteiten in Nederland kan volgens het spoorbedrijf tot en met 2024 oplopen tot zo’n 4,7 miljard euro.

Akkoord over cao

NS wil daarom de komende vier jaar zwaar bezuinigen op kosten en personeel, 1,4 miljard euro. Dat gaat 2.300 banen kosten en leidt tot circa 30 procent lagere investeringen. NS heeft inmiddels overeenstemming met de bonden over een nieuwe cao, die voorziet in een werkgarantieplan tot 2025 en een reorganisatie zonder gedwongen ontslag.

In 2019 haalde NS meer dan de helft van de omzet – 3,4 van 6,6 miljard euro – uit activiteiten van dochterbedrijf Abellio in Engeland, Schotland en Duitsland. De buitenlandse omzet steeg vorig jaar tot 3,8 miljard euro, waarvan 3,1 miljard uit het VK. De exploitatieverliezen in dat land als gevolg van de coronacrisis zijn vorig jaar goeddeels afgedekt door de overheid. Voor dit jaar verwacht NS een verlies op zijn Britse activiteiten, met name doordat het wegens nationalisatie zijn concessies kwijtraakt.

Ook in Duitsland zijn de exploitatieverliezen door de overheid afgedekt. Toch verwacht NS er in het lopende jaar 127 miljoen verlies te lijden, onder meer door sterk gestegen personeelskosten en boetes omdat prestatiecontracten vorig jaar niet zijn nagekomen.