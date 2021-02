NRC-uitgever Mediahuis: klinkende jaarcijfers, ondanks corona

Nieuwsbedrijf Mediahuis, dat in Nederland onder meer NRC en De Telegraaf uitgeeft, heeft ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis een succesvol jaar achter de rug. Het Belgische concern zag in 2020 de winst met bijna 44 miljoen euro groeien naar 58,6 miljoen euro. De omzet steeg met 132,6 miljoen euro, naar 990,5 miljoen. Het bedrijf bracht zijn schuld met 135 miljoen euro terug naar 66,1 miljoen euro. Dat maakte Mediahuis donderdag bekend.

De omzetgroei heeft de uitgever in belangrijke mate te danken aan de overnames van drie Europese dagbladuitgevers: het in 2019 overgenomen Ierse Independent New & Media, dat onder meer Irish Independent en de Belfast Telegraph uitgeeft, Saint-Paul Luxembourg, de grootste krantenuitgever van Luxemburg, en de in oktober 2020 overgenomen Nederlandse NDC mediagroep, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Daling advertentie-inkomsten

Door de coronacrisis kreeg de media-industrie wereldwijd te maken met een ongekende daling van de advertentie-inkomsten. Mediahuis zag zijn advertentie-omzet met tien tot twintig procent dalen, afhankelijk van het merk en de markt.

Desondanks zorgde een groeiend aantal abonnees bij bijna alle titels voor een positief jaarresultaat. „Het afgelopen jaar maakte duidelijk dat in tijden van onzekerheid, mensen nog meer op zoek gaan naar accurate informatie en onafhankelijke journalistiek”, aldus het bedrijf in een persbericht.

De abonneestand van NRC steeg het voorbije jaar met 16 procent. Goed voor het hoogste aantal abonnees in de geschiedenis van de krant. Slechts 35 procent van alle NRC-abonnees heeft een zesdaags abonnement voor de gedrukte krant, terwijl de overgrote meerderheid van de NRC-abonnees kiest voor een digitaal abonnement of de combinatie digitaal en print. Ook De Telegraaf en de regionale kranten van Mediahuis Nederland toonden een sterke groei in het aantal (digitale) abonnementen. Mediahuis-topman Gert Ysebaert: „We hebben de definitieve stap gezet van een printbedrijf met digitale expertise naar een digitaal bedrijf dat ook bijzonder sterke printmedia maakt. Hier zullen we ook de komende jaren de vruchten van plukken.”

Doorbraak audio-on-demand

2020 betekende voor Mediahuis ook de definitieve doorbraak van audio-on-demand als verlengstuk van de geschreven journalistiek. Zo werden in Nederland in totaal bijna 21 miljoen podcast-afleveringen van de Mediahuis-nieuwsmerken beluisterd. Naar de podcasts van De Telegraaf werd circa 4 miljoen keer geluisterd, meer dan een verdrievoudiging in vergelijking met het voorgaande jaar. Bij NRC vermenigvuldigde het aantal podcast-beluisteringen met 2,5 tot meer dan 16 miljoen. NRC Vandaag is volgens cijfers van Spotify, Apple en BNR Nieuwsradio de best beluisterde podcast in Nederland. In oktober lanceerde NRC de nieuwe app NRC Audio, die NRC-audiojournalistiek combineert met een selectie van bijzondere podcasts uit binnen- en buitenland.

Het Belgische concern, dat 49 procent van de omzet in Nederland behaalt, ziet meer groeikansen op het gebied van audio. Bedrijfsonderdeel NRC Media nam in oktober radiozender Sublime over, dat behalve de landelijke radiozender ook vijf digitale radiostations en een audioproductiehuis omvat.