‘Neurenberg’ was wel degelijk geschikt om nazi’s te berechten

In een online filmpje suggereerde FVD-leider Thierry Baudet deze week dat het Neurenberg Tribunaal „illegitiem” was. Daarna suggereerde hij in een aantal tweets dat het om de legaliteitsvraag gaat, verwijzend naar zijn proefschrift en de Oostenrijkse rechtsfilosoof Hans Kelsen.

Baudet slaat hier de plank mis door legaliteit te verwarren met legitimiteit. Een eerstejaarsfout, die extra pijnlijk is in de nasleep van de discussie over antisemitische geluiden binnen Forum voor Democratie. Wat is er aan de hand?

Het klopt dat er een algemeen rechtsbeginsel bestaat dat geen straf volgt op gedrag dat niet bij wet is verboden. Dit beginsel gaat over de inhoud van een strafproces oftewel, materiële legaliteit. Het gaat erom dat een feit alleen strafbaar is als dit bij wet verboden was op het moment dat het feit plaatsvond.

Daarnaast is er het formele legaliteitsbeginsel, dat voorschrijft dat de manier van berechting ook juridisch moet vaststaan. Deze materiële en formele dimensie van het legaliteitsbeginsel zijn onderdeel van de rechtsstaat en beogen de rechtszekerheid van burgers te bevorderen: je wordt niet gestraft voor iets waarvan je niet weet dat het fout is en het proces is niet bepaald door willekeur.

Basisbeginselen verward

Baudet zegt echter, dat hij het Neurenberg Tribunaal beschouwt als ‘illegitiem’, omdat je mensen niet met terugwerkende kracht via het strafrecht mag aanpakken. Er worden hier twee basisbeginselen van het recht verward: het legitimiteitsbeginsel wordt onderscheiden van het (materiële) legaliteitsbeginsel en stelt de vraag of handelen van het wettig gezag gepast en gerechtvaardigd is. Baudets smalle interpretatie van legitimiteit doet denken aan het vooroorlogs rechtspositivisme en geldt allang niet meer als vanzelfsprekende uitleg in de rechtsfilosofie.

Het klopt dat een tribunaal als Neurenberg een uitzondering vormde op reguliere nationale alsook internationale rechtsgang, maar niet zonder grondslag en beslist niet zonder rechtvaardiging. De Sovjet-Unie, China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hadden reeds in 1943 gezamenlijk verklaard dat zij misdaden door het nazi-regime zouden berechten.

De grondslag voor vervolging kan volgens het internationaal recht op twee gronden berusten. Enerzijds het principe van universele jurisdictie, wanneer het gaat om zeer grove misdaden tegen de menselijkheid. Anderzijds berustte de grondslag op de akte van overgave, waarmee de geallieerden wettelijk gezien het soeverein gezag uitoefenden in Duitsland.

Sommigen zien deze tweede grond als politiek onwenselijk vanwege het risico van het uithollen van autonomie en zelfbeschikking: een van Baudets stokpaardjes. Hij stelt dat deze misdaden binnen het nationale recht van Duitsland hadden moeten worden berecht. Dat veel van deze misdaden buiten het grondgebied van Duitsland plaatsvonden en dat dit gevolgen heeft voor de Duitse jurisdictie, laat ik even buiten beschouwing. En ook dat het Duitse rechtssysteem opnieuw moest worden opgebouwd.

Het gaat hier om de stelling van Baudet: hij stelt dat de basis van het Neurenberg Tribunaal niet gerechtvaardigd was (vanwege de prioriteit van de nationale rechtsgang), omdat er een probleem zou zijn met de legaliteit (geen vervolging met terugwerkende kracht). Dat is een onlogische redenering.

Het is feitelijk onjuist dat het Neurenberg Tribunaal strafvervolging toepaste met terugwerkende kracht

Bovendien is het feitelijk onjuist dat het Neurenberg Tribunaal strafvervolging toepaste met terugwerkende kracht. Ten aanzien van de misdaden van het nazi-regime kon het Tribunaal terugvallen op internationaal recht en het militair strafrecht.

Zo werd een beroep gedaan op de Martens-clausule in de Haagse Conventie van 1899, die vastlegt dat burgers beschermd moeten worden op basis van wetten van de menselijkheid alsook het openbaar geweten. Dit principe is door Duitse hoven toegepast in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog maar ook door andere tribunalen, bijvoorbeeld in de context van de Armeense genocide.

Met geen pen te beschrijven

Er is dus geen rechtvaardiging voor de stelling dat nazikopstukken niet wisten dat ze misdaden begingen waarvoor ze zouden kunnen worden berecht. Daarbij, wat de nazi’s Joodse burgers aandeden, is met geen pen te beschrijven. Het internationaal recht kende niet voldoende categorieën om de nazipraktijken juridisch in te kaderen en daarom werd een beroep gedaan op de Martens-clausule – ten aanzien van misdaden begaan tegen de eigen bevolking.

Dat laatste element was nieuw en destijds onder sommige rechtsgeleerden controversieel. Dat doet echter niet af aan de morele kwestie dat deze nazikopstukken niet in redelijkheid konden zeggen dat ze niet wisten dat het fout was, en dat deden ze dan ook niet.

Maar dat was niet alles wat Baudet zei. Hij noemde het Tribunaal ‘illegitiem’. Eerder hebben juristen gediscussieerd over de manier waarop de geallieerden met het naoorlogse Duitsland omgingen, maar dat maakt niet het verschijnsel van een tribunaal als dat van Neurenberg extra-juridisch, als staande buiten de rechtsorde. Tribunalen zijn later ook opgericht om mensenrechtenschendingen in Rwanda en in voormalig Joegoslavië te berechten.

De erkenning van de Shoah als misdaad tegen de menselijkheid is een hoeksteen van naoorlogse ‘herbeschaving’. Het Neurenberg Tribunaal ter discussie stellen en zelfs brutaal ‘illegitiem’ noemen is niet alleen juridisch onhandig voor een gepromoveerd jurist, het is een klap in het gezicht van de Joodse gemeenschap. Opnieuw.