Meerderheid Kamer: behandeling Oeigoeren in China is genocide

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat China genocide pleegt op de Oeigoerse moslimminderheid in het land. Een motie hierover van D66 en de ChristenUnie is door een meerderheid ondertekend, meldt persbureau ANP. Kamerleden zullen later op donderdag over het voorstel stemmen.

De motie „spreekt uit dat in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid”. Onder meer CDA, SP, GroenLinks, DENK, PvdA en de Partij voor de Dieren steunen deze uitspraak. „De detentiekampen waarin naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten opgesloten zijn zo groot dat je ze vanaf de ruimte kunt zien”, aldus Kamerlid en indiener van de motie Sjoerd Sjoerdsma van D66. „Dit is de grootste massa-opsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog.”

De VVD steunt de motie niet. „Genocide betekent uitroeiing van het volk”, zegt Sven Koopmans. „Dat is de allerergste misdaad en of daar daadwerkelijk sprake van is, moet zorgvuldig worden vastgesteld, niet nu snel door de Nederlandse politiek middels een motie.” Ook het kabinet wil niet van volkerenmoord spreken, schreef demissionair minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken vorige week in een brief aan de Kamer. Er is volgens hem wel sprake van „grootschalige mensenrechtenschendingen”.

Kritische geluiden

In China wonen naar schatting ongeveer 12 miljoen Oeigoeren, van wie een overgrote meerderheid in de provincie Xinjiang. Volgens mensenrechtenorganisaties zitten meer dan een miljoen mensen opgesloten in „heropvoedingskampen”. De BBC meldde begin deze maand dat vrouwen van de Oeigoerse en Kazachs minderheid systematisch worden verkracht. Naar aanleiding daarvan hebben de afgelopen dagen meerdere Westerse landen zich kritisch uitgesproken over de onderdrukking van de Oeigoeren. Zo zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken woensdag de „wreedheden” in Xinjiang te onderzoeken.

