Medische gegevens van half miljoen Fransen op straat

De medische gegevens van een half miljoen Fransen zijn door een fors datalek online gekomen. Het gaat onder meer om gevoelige informatie over hiv-besmettingen, zwangerschappen of hersentumoren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels een onderzoek ingesteld naar het lek dat aan het licht kwam via het in cyberveiligheid gespecialiseerde blog Zataz en de Franse krant Libération.

Zataz ontdekte een document met de medische gegevens in een groep voor de handel in gestolen databases op berichtendienst Telegram. Later verscheen de informatie online, kennelijk omdat het de hackers niet gelukt was de data te verkopen. Daardoor staan de namen van bijna 492.000 patiënten, hun telefoonnummers, burgerservicenummers en bloedgroepen online. De informatie is volgens Libération afkomstig van onderzoeken die tussen 2015 en 2020 zijn uitgevoerd in dertig medische laboratoria, voornamelijk in het noordwesten van Frankrijk.

Cyberaanvallen

Het is nog niet bekend welke server is gehackt om de informatie te verkrijgen. Journalist Damien Bancal van Zataz zegt tegen AFP dat het document online op zeven verschillende websites te vinden is. Hij had een van de hackers benaderd, die zei dat Bancal „miljoenen” kon verdienen via ransomware-aanvallen. Daarbij hacken internetcriminelen een server, stelen ze privégegevens en geven zij deze pas terug wanneer slachtoffers geld betalen.

Persbureau AFP meldt dat meerdere gezondheidsinstellingen in het land kampen met cyberaanvallen. Zo hebben hackers eerder deze maand twee ziekenhuizen lamgelegd met een aanval. President Macron heeft daarom 1 miljard euro uitgetrokken om ziekenhuizen digitaal beter te beveiligen.