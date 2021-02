Marcel Gelauff: ‘Het is niet onze taak de samenleving bij elkaar te houden’

Premier Mark Rutte had geen groot nieuws te melden. Met die zin opende hij de persconferentie van 1 september. Hij vervolgde: „Toch denken we dat het goed is de stand van zaken met u te bespreken.” Niets nieuws te melden? „Nou, dank je wel”, mopperde Marcel Gelauff in zichzelf.

Al vanaf het begin van de crisis zendt de NOS elke coronapersconferentie van de premier live uit. De programmering gaat er zelfs voor op de schop. Dat is geen wettelijke taak, maar een keuze. De kijker heeft recht op relevante informatie, zegt Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Dit raakt aan hun levens en de NOS is er ook om live verslag te doen van gebeurtenissen. En trouwens, „service is geen vies woord” – „als er een vliegtuig neerstort laten we ook het alarmnummer zien”.

Maar de mededeling dat er weinig te melden is als begin van een persconferentie, dat vond Gelauff „niet zo’n handige tekst. De kijker denkt: waarom moet ik kijken als er niks te melden is? En voor ons is het ook vervelend. De mensen die ons ‘zendbaas van de overheid’ noemen, of doorgeefluik, die zien hierin hét bewijs. Toen hebben we wel gediscussieerd: hoe lang gaan we hiermee door? Daarna hebben we het er eigenlijk niet veel meer over gehad.”

Marcel Gelauff (63) begon zijn journalistieke carrière bij de Leidse Courant en had leidinggevende functies bij De Gooi en Eemlander en RTL Nieuws, voor hij in 2003 adjunct-hoofdredacteur werd bij NOS Nieuws. In 2011 volgde hij Hans Laroes op als hoofdredacteur en zette diens lijn voort, waarbij het NOS Journaal meer ‘naar de mensen toe komt’. Presentatoren kwamen achter hun bureaus vandaan. Gelauff leidde de organisatie ook tijdens de nationale ramp met de MH17 in 2014, maar 2020 noemt hij zijn „meest intensieve” jaar tot nu toe.

CV Marcel Gelauff (1957) groeide op in Den Haag, als middelste van drie kinderen. Zijn vader was boekhouder, zijn moeder huisvrouw. Na de sociale academie begon hij in 1980 bij de Leidse Courant, later schreef hij ook voor De Gooi- en Eemlander. In 1992 stapte Gelauff over naar tv. Bij RTL Nieuws was hij onder meer chef parlementaire redactie. In 2003 kwam Gelauff in dienst van de NOS, aanvankelijk als adjunct. Sinds 2011 is hij hoofdredacteur van NOS Nieuws. Daaronder vallen radio, tv en online, en naast de journaals ook onder meer Met het Oog op Morgen, Het Jeugdjournaal en NOS op 3. Gelauff woont samen en heeft geen kinderen.

Deze zaterdag is het een jaar geleden dat toenmalig minister Bruins (Medische Zorg, VVD) aanschoof in de live uitzending Het coronavirus: Feiten en Fabels van de NOS – de gasten zaten er nog dicht op elkaar. Tegen half tien ’s avonds kreeg de minister een briefje. Er stond op dat voor het eerst een Nederlander positief had getest op corona.

Wat deed een jaar coronacrisis met de nieuwsvoorziening van de NOS? Kijk-, luister- en klikcijfers bereikten recordhoogtes. De NOS, ook online en op de radio een leidend nieuwsmedium, maakte meer berichten, uitzendingen en programma’s dan ooit. Elke dag bracht de site de nieuwe coronacijfers. De best bekeken persconferenties haalden bij de NOS zes miljoen kijkers.

Tegelijkertijd nam de agressie toe jegens journalisten in het algemeen en de NOS in het bijzonder. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ziet „een radicale onderstroom” van anti-overheidsactivisten die zich tegen journalisten keren. In het najaar verwijderde de NOS de logo’s van zijn satellietwagens, op aandringen van het personeel dat veel te maken kreeg met intimidatie. De NOS deed geen verslag op locatie van de vuurwerkrellen in Urk wegens eerdere dreigende situaties. Toen een cameraman in januari in Urk een uitgebrande GGD-teststraat filmde, kreeg zijn beveiliger een bijtende vloeistof in zijn gezicht gespoten.

Deze week nog deed de NOS aangifte tegen Tarik Z., de man die zes jaar geleden bewapend met een gasalarmpistool binnendrong bij de NOS en zendtijd eiste. Afgelopen dinsdag waarschuwde hij in een filmpje op Instagram voor „nepnieuws” van de NOS. „Jullie worden nog steeds voor de gek gehouden. Daarom ben ik terug.” Volgens het OM waren het geen strafbare uitingen, maar „wij beleven het als dreigend”, zegt Gelauff. „Hij grijpt terug op zijn geschiedenis met ons.” Bovendien, zegt hij, voedt Tarik Z. de dreigende sfeer. „Als je kijkt naar de comments, de bedreigingen van de NOS die ertussen zitten en de mate waarin dit omarmd wordt... daar draagt hij ook een verantwoordelijkheid voor.”

Als belangenbehartiger van de sector is Gelauff het onderwerp ‘veiligheid’ steeds nadrukkelijker gaan agenderen. Bijvoorbeeld via het meldpunt Persveilig, waar journalisten sinds eind 2019 dreiging en geweld kunnen melden. Gelauff moedigt dat altijd aan. „Daarin heb ik een voorbeeldplicht, vind ik.” Naar demonstraties gaat inmiddels „altijd” beveiliging mee. „We besluiten ter plekke of we een stand-up doen of op afstand blijven.”

Hoe verklaart u de agressie?

„Tja. NOS, groot, opvallend, televisie. Behoefte aan een vijand? Noem het maar.”

De NOS wordt door sommige groepen vereenzelvigd met de staat?

„Dat vind ik een te intellectuele redenering. Ik heb niet het gevoel dat iemand tegen onze wagen staat te plassen omdat hij denkt: de NOS is onderdeel van de staat. Ze slopen ook de juwelier.”

Zijn er journalisten die niet op reportage durven?

„Tuurlijk. ‘Wil ik dat nog wel?’, ‘Mijn partner is bang, kan ik een dag overslaan?’ Dat hoor je wel.”

U noemde vorig jaar bij Op1 Forum voor Democratie en PVV medeverantwoordelijk.

„Ik zei het niet helemaal zo. Maar waar de journalistiek een belangrijke pijler onder de democratie is, zou de politiek de journalistiek juist moeten steunen. En toen heb ik twee partijen genoemd die dat in den brede niet doen. Verslaggevers van ons, die op straat staan, krijgen wel eens dingen naar hun hoofd die politici eerst geroepen hebben – laat ik het dan zo formuleren. In die zin ligt er bij politici wel een verantwoordelijkheid.”

Begrijpt u dat de NOS ook weerzin oproept?

„Je hoort altijd de meest radicale geluiden. De meer gematigde groep is een heel stuk groter, dat vergeten we misschien soms.”

Groepen als Viruswaarheid van Willem Engel of de NOS-kritische omroep Ongehoord Nederland van Arnold Karskens willen geen „betere balans”, zegt Gelauff. „Die willen hun eigen geluid. En die hebben heel veel moeite om te aanvaarden dat er ook andere perspectieven zijn. Dat geldt in zekere zin ook voor de radicale boeren. Die zijn eigenlijk pas tevreden als je alleen hun perspectief uitzendt.”

Toch, zegt hij, betreurt hij niet dat hij bij boerenprotest op het Mediapark in het najaar van 2019 een groep agrarische actievoerders te woord stond en de actie ook zendtijd gaf.

„Boeren voor de deur, daar word je beter van”, zegt hij nu. „In de zin dat het ons aanmoedigt ons af te vragen wat we laten liggen. Ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is wat FVD of PVV, boeren of verpleegkundigen vinden dat ze allemaal missen bij ons. Per definitie kunnen er onderwerpen bij zitten waar we meer of anders aandacht aan kunnen besteden. Maar dat is wat anders dan dat je dat doet omdat je geframed wordt als staatsomroep. Wij zijn een publieke omroep, dat is echt wat anders.”

Afgelopen coronajaar vroeg Marcel Gelauff NPO-ombudsman Margo Smit de journalistiek van de NOS te onderzoeken. Zij bekeek de coronaberichtgeving tot juni en stelde de vraag: ‘Heeft NOS Nieuws in de eerste hectische maanden voldaan aan de journalistieke taak?’ Ja, concludeerde de ombudsman, de NOS was snel en accuraat. Maar zij zag ook gebreken. De eerste weken, bijvoorbeeld, lag de nadruk op het doorgeven van informatie, minder vaak werd die kritisch onderzocht. Stond de NOS te lang in de voorlichtingsstand?

Gelauff: „Het was maandenlang permanente crisisnieuwsverslaggeving. Je kunt het vergelijken met een neergestort vliegtuig, dan heb je urenlang heel veel heftig nieuws. Je hebt je handen meer dan vol aan alleen maar registreren: gewoon vertellen wat er gebeurt. Er is dan letterlijk en geestelijk minder ruimte om ook dat andere deel van je journalistieke opdracht te vervullen: de kritische, controlerende vragen bij die gebeurtenis stellen.”

Wat maakt coronaberichtgeving intensiever?

„Als je een kwartier televisie maakt over corona, vergt dat veel meer coördinatie en afstemming dan wanneer je vijf verschillende items van drie minuten maakt. Die hoeven geen geheel te vormen, die overlappen niet. En het is ook wat anders als je dit week in week uit doet, over een onderwerp dat zo diep ingrijpt in de samenleving, en in je eigen leven. Iedereen is natuurlijk al een jaar op zoek: wat is nu het juiste antwoord op de pandemie? Daarover is constant discussie, daar botsen belangen, aan de zorgkant en aan de economische kant. Je moet voortdurend wegen: wat vinden we nu het nieuws? Is dat nieuws valide genoeg om te vertellen? Hoe wordt er politiek gebruik gemaakt van media en in wiens belang gebeurt dat?”

Zijn jullie gebruikt?

„Ja. Ja, natuurlijk. Net als jullie, net als iedereen. Maar ik heb moeite met het woord ‘gebruikt’. Dan klinkt het alsof je het niet in de gaten had. We hebben natuurlijk in de gaten dat het kabinet een groot belang heeft om zijn boodschap over het voetlicht te krijgen. En als het daar om 19.00 uur de ruimte voor krijgt, benut het die. Maar dat geldt ook voor Diederik Gommers [voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care] en Ernst Kuipers [voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg]. Die kant van de gezondheidszorg is er natuurlijk enorm goed in geslaagd om zijn belang naar voren te brengen.”

De ombudsman noemde de „stille ramp” in verpleeghuizen. Ze schreef: berichtgeving over de verpleegzorg die dieper ging dan ‘zwaaien naar oma’ was er in de eerste weken nauwelijks.

„Dat klopt, we konden er niet in. Sommige verpleeghuizen hadden letterlijk een hek voor de deur gezet. Ze waren ook gewoon minder goed georganiseerd: er was niet één heldere woordvoerder voor de hele sector.

Je zit zo in die flow van crisisverslaggeving dat je je eigen mechanismen niet altijd goed in de gaten hebt

Je zit zo in die flow van crisisverslaggeving dat je je eigen mechanismen niet altijd goed in de gaten hebt. Je zult echt een grotere inspanning moeten leveren dan alleen luisteren naar de gezamenlijke woordvoerder van de ziekenhuizen die zegt: als dit zo doorgaat kunnen we uw tante straks niet meer opnemen.”

Was het dat praktische probleem alleen, waardoor de NOS geluiden miste?

„Het belangrijkste wat wij doen is eerstelijns nieuwsverslaggeving. Dat is iets anders dan NRC of De Groene maken. Wij hebben heldere nieuwsfeiten nodig die voor een miljoenenpubliek te vertalen zijn in een kort radio-item, tv-item of onlinepublicatie. Die begrenzing, in combinatie met onze kerntaak en het gegeven dat er zoveel vragen waren en nog weinig antwoorden, zorgt dat je vanzelf dichter bij de instituties blijft.”

Viroloog Jaap Goudsmit stelde onlangs in deze krant voor alle zestigplussers in één keer te vaccineren. Een toevoeging aan het debat en een alternatief voor het kabinetsbeleid. Kunt u met zo’n voorstel het NOS Journaal openen?

„Het is natuurlijk allesbepalend wie zoiets zegt. Als het kabinet zegt: wij hebben besloten dat je morgenavond niet meer naar buiten mag, dan betekent zo’n uitspraak iets voor jou en mij. Dat wil niet zeggen dat we geen aandacht moeten besteden aan meneer Goudsmit, maar de vraag is wel: in welke context? En welke betekenis geef je het? Want meneer Goudsmit is één deskundige, en als je die verheft tot hét nieuwsfeit van de dag, dan geef je het misschien te veel waarde. Niet iedereen snapt dat verschil. Dat zie je in brieven van kijkers terug. Ze schrijven: bij jullie is steeds het kabinet aan het woord. Of: jullie zijn de zendbaas van de overheid. Ja, dat is nu eenmaal een beetje het lot van eerstelijnsnieuwsvoorziening.”

Gelauff verwerpt de suggestie dat de NOS in crisistijd tegen de overheid aanleunt of kritische geluiden onderdrukt. Toch beschrijft de ombudsman in haar rapport dat sommige redacteuren de kritische vragen aanvankelijk gemist hebben, dat het die eerste weken „not done” leek om het beleid te bevragen. „Ik weet niet wie dat gezegd heeft. Er werken hier iets van vierhonderd journalisten, dus in welke mate is dat representatief? Wij vertellen wat er gebeurt in de wereld, of mensen dat nou leuk vinden of niet. Misschien bedoelt de betrokkene dat dat het maatschappelijke sentiment was. Dat is wat anders dan je journalistieke benadering.”

Later: „Het is niet onze taak om de samenleving bij elkaar te houden. Dat zou een politieke opdracht zijn. Nee, juist met je journalistieke opdracht ben je dienstbaar aan de samenleving.”

Dat betekent niet, vindt Gelauff, dat je geen verantwoordelijkheid hebt voor wat je uitzendt. Hij is „niet van de afdeling publish and be damned”. Als voorbeeld noemt hij Pieter Lakeman, vertegenwoordiger van gedupeerde klanten van de DSB-bank, die in 2009 in een ochtendshow rekeninghouders opriep hun geld van de bank te halen. Dat nieuws heeft de NOS niet uitgezonden, omdat zij „geen bankrun wilde veroorzaken”.

RTL Nieuws besloot de eerste horecasluiting niet eerder te melden dan het kabinet. Hoofdredacteur Harm Taselaar zei later dat hij de primeur niet vond opwegen tegen de kans op besmetting bij een mogelijke ‘caférun’. Wat zou u doen?

Gelauff denkt na. „Toch wel brengen. Ja.”

Het is maar een primeurtje.

„Of mensen naar de kroeg gaan is in eerste instantie hun eigen verantwoordelijkheid. Pas als maatschappelijke gevolgen substantieel zijn moet je oppassen, maar dat gevoel heb ik hier niet helemaal. Het is anders als je weet: wanneer ik dit uitzend, vallen er tien doden of twintig zwaargewonden.”