Legertop Armenië uit zware kritiek op premier

De Armeense premier Nikol Pasjinian is in het nauw gedreven door een donderdag gepubliceerde verklaring, waarin een groep van veertig Armeense legerofficieren zijn aftreden eist. De groep stelt dat Pasjinian en diens regering „niet in staat zijn tot adequate beslissingen tijdens een crisissituatie” en bekritiseerde recente ontslagen binnen de legerleiding. Met de crisissituatie doelen zij op het Armeense verlies van de oorlog, afgelopen najaar, met buurland Azerbeidzjan over de etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabach.

Premier Pasjinian noemde de brief in een verklaring op zijn Facebookpagina een „poging tot een militaire coup” ontsloeg de hoogste legergeneraal en leider van de groep, Onik Gasparian. De premier riep zijn aanhangers vervolgens op tot protest het centrale plein in Jerevan, waar hij zich bij hen voegde voor een toespraak. Hij noemde de legerleiding daarin „emotioneel” en zei dat zijn vertrek de crisis in het land niet zal oplossen. Hij voegde eraan toe dat hij geweld niet toelaat en dat geschillen met dialoog opgelost moeten worden.

Lees ook dit interview met Armenië-expert Richard Giragosian:De oorlog heeft de Armeense mythe van onoverwinnelijkheid doorbroken’

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov uitte donderdag namens Rusland zorgen over de gebeurtenissen en riep op tot kalmte. Na een korte, maar hevige oorlog in de etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabach, afgelopen najaar, zag Pasjinian zich gedwongen onder leiding van de Russische president Vladimir Poetin een vredesovereenkomst te tekenen met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev.

Dorpen in as

Volgens het verdrag moesten de etnische Armeniërs in Karabach, die gesteund worden door de regering in Jerevan, cruciale delen van de enclave aan het militair veel sterkere, en door Turkije gesteunde Azerbeidzjan overdragen. Vele Armeniërs vluchtten en lieten hun dorpen in as achter. Nog vorige week ontmoetten de drie leiders elkaar om punten uit de overeenkomst uit te werken.

Lees ook dit interview met expert Anar Ahmadov over het Azerbeidzjaanse perspectief op de oorlog in Karabach

De gebeurtenissen leidden de afgelopen maanden tot woede bij de Armeense oppositiepartijen en een roep om Pasjinians vertrek. Die weigerde echter op te stappen, maar ontsloeg wel zes kabinetsleden en zinspeelde op vervroegde parlementsverkiezingen later dit jaar. Antiregeringsdemonstraties van de in het land eveneens impopulaire oppositieleiders bleken weinig effectief.

Nu de legerleiding echter ook het vertrouwen in de regering heeft opgezegd, is het de vraag of Pasjinian de crisis zal weten te bezweren.