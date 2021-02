Kritiek op Rutte? Bijna iedere partij krijgt te horen: ‘U was er zelf bij’

Het is de ideale campagnestrategie van vrijwel alle rivalen van de koploper, de VVD: alle ballen op Mark Rutte. Na drie kabinetten onder zijn leiding staat het land er volgens concurrenten belabberd voor. En dat is niet alleen het gevolg van de lockdown als antwoord op de coronacrisis. Een verwaarloosde publieke sector, een harde benadering van burgers door de overheid, een grotere kloof tussen (kans)armen en (kans)rijken, het wordt allemaal op zijn conto geschreven.

„Tien jaar kabinetten-Rutte”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver bij de aftrap van zijn verkiezingscampagne vorige maand, hebben „Nederland maatschappelijk ziek gemaakt”. Diezelfde dag sprak CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra over de „gebroken Nederlandse belofte”. Dat is „de erfenis van tien jaar VVD”.

PVV-leider Geert Wilders greep het regeringsjubileum van Rutte vorig jaar al aan voor een duidelijke recensie. „U heeft er in tien jaar tijd een enorme puinhoop van gemaakt.”

Vrijdag 17.00 uur gaan de lijsttrekkers van de dertien partijen in de Tweede Kamer met elkaar in debat op Radio 1. Ze debatteren in groepjes van drie. Het huidige zetelaantal en de stand in de Peilingwijzer bepaalt hoe vaak lijsttrekkers mogen debatteren. Zondag gaan zes lijsttrekkers voor het eerst op televisie in debat, op RTL4. De zes zijn uitgekozen op basis van het huidige zetelaantal en hun positie in de peilingen. De lijsttrekkers van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks en SP mogen meedoen. Onder meer Lilianne Ploumen (PvdA) viel af. Na deze debatten zal nog worden gedebatteerd in talkshow Op1, het Jeugdjournaal, bij EenVandaag en tijdens het slotdebat van de NOS, op dinsdagavond 16 maart. Bij dat laatste debat zijn acht partijen aanwezig, gebaseerd op het huidige zetelaantal en de Peilingwijzer.

Eerste lijsttrekkersdebat

Deze vrijdag, tijdens het eerste lijsttrekkersdebat, mét Rutte, uitgezonden op Radio 1, zal hij opnieuw het mikpunt zijn. De tegenstanders vergeten alleen graag dat ze op onderdelen vaak zélf medeverantwoordelijk zijn geweest. Ze sloten brede politieke akkoorden met Rutte of steunden zijn ad-hocbeleid, van de gedoogconstructie met de PVV in 2010 tot de nipte parlementaire meerderheid voor de stikstofmaatregelen eind 2019.

Ruttes politieke talent in het sluiten van compromissen was onontbeerlijk, omdat zijn kabinetten bijna nooit op een meerderheid in de Eerste Kamer konden rekenen. Het was óók tactisch handig: hij heeft weerwoord als hij tijdens de debatten wordt aangevallen op zijn beleid. ‘U was er zelf bij.’

Welke partijen steunden welk beleid, waar ze nu graag afstand van nemen?

PVV

Ruttes grootste rivaal op rechts, nu de tweede partij in de peilingen, stond aan de basis van de eerste omvangrijke bezuinigingen die Rutte nu worden aangerekend. Gedwongen door de economische crisis van die jaren kwam in oktober 2010 het kabinet met VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV tot een bezuinigingsprogramma van 18 miljard euro. Hoewel Wilders er in slaagde de zorg en sociale zekerheid enigszins te ontzien, ging ook daar het mes in. Toen anderhalf jaar later een nieuwe ingreep van ruim 14 miljard noodzakelijk was, haakte Wilders af en viel het kabinet-Rutte l.

GroenLinks

Met het afhaken van de PVV moest toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) op zoek naar nieuwe politieke steun voor zijn conceptbegroting voor 2013. Die vond hij in mei 2012 bij D66, ChristenUnie en GroenLinks. De harde kantjes van eerder bedachte bezuinigingen werden eraf geschaafd; de benodigde miljarden werden vooral via lastenverzwaringen gevonden.

Tijdens het vorige kabinet, Rutte II, sloot GroenLinks een financieel akkoord waar de partij grote spijt van kreeg. Met de VVD bedacht partijleider Klaver een compromis voor de afschaffing van de basisbeurs voor studenten – besparing: 1 miljard euro. Het ‘sociaal leenstelsel’ werd in het huidige verkiezingsprogramma opgedoekt.

D66, ChristenUnie & SGP

Al vanaf het begin van het kabinet-Rutte II (2012-2017) moest de coalitie van VVD en PvdA op zoek naar bredere parlementaire steun voor grote plannen, omdat het geen meerderheid in de Eerste Kamer had. In februari 2013 werd min of meer vaste steun gevonden bij drie oppositiepartijen die in ruil voor invloed meerdere, vooral financieel-economische maatregelen omarmden. De ‘constructieve oppositie’, of C3, van D66, ChristenUnie en SGP, tuigde in het najaar van 2013 met minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, de begroting op voor 2014, met (voor 6 miljard euro) opnieuw bezuinigingen, hervormingen en lastenverlichting.

CDA

De huidige regeringspartij deed tijdens Rutte II niet mee, ook niet met gedoogsteun. In de ogen van de VVD waren de christen-democraten onder leiding van Sybrand Buma „op verantwoordelijkheidsvakantie”. Toen het belastingplan voor 2016 een grote lastenverlichting voor burgers bood (5 miljard) steunde het CDA dat wel – zelfs op voorhand.

Aan de grote bezuinigingsrondes van 2010 en deed het CDA wel mee. Dus ook Wopke Hoekstra is, namens zijn voorgangers, medeverantwoordelijk voor toen bedachte structurele bezuinigingen op de zorg.

PvdA

Met de presentatie van het verkiezingsprogramma begin november rekende toenmalig PvdA-leider Lodewijk Asscher zo’n beetje af met alle pijnlijke sociaal-economische maatregelen waar hij als vicepremier in het vorige kabinet medeverantwoordelijk voor was. De verhuurderheffing moet worden afgeschaft, de basisbeurs voor studenten hersteld en sociale werkplaatsen heropend. Voor de huidige lijsttrekker, Lilianne Ploumen is het meest pijnlijk de draai in het CETA-dossier. Dat handelsverdrag met Canada had ze als bewindspersoon in Rutte II verdedigd, inmiddels is ze er fel op tegen.

