'Bridgerton is een huwelijk tussen geschiedenis en fantasie'

Voor de serie Bridgerton gaf Netflix een zeldzame glimp in de kijkcijferkeuken. Volgens de laatste telling keken maar liefst 82 miljoen huishoudens naar het romantische kostuumdrama. Daarmee is het een van de best bekeken Netflixseries van dit seizoen.

Met een tot in de puntjes gepolijste cast, sterke vrouwelijke personages en een intense focus op een sensueel liefdesverhaal haalt Shondaland, het productiebedrijf achter de Netflixserie, een bekende formule uit de kast. Toch laten ze met de serie iets nieuws ziens. Het meest opvallend aan het met baljurken, theeserviezen en duelleerpistolen bezaaide Bridgerton-universum is dat er in alle lagen van de bevolking mensen van kleur te zien zijn. De creatieve vrijheid die wordt genomen in een adaptatie van het kostuumdrama, dat is gesitueerd in het negentiende eeuwse Londen, zorgt op meerdere vlakken voor discussie.

Fascinerende feiten

„Een huwelijk tussen geschiedenis en fantasie”, zo benoemt Bridgertons maker Chris van Dusen zijn werk. Hij vertaalde het eerste deel van Julia Quinns achtdelige boekenreeks over de familie Bridgerton naar het scherm. Aan entertainmentwebsite Collider vertelde hij dat voor de ontwikkeling van de serie hij historici raadpleegde en nauw samenwerkte met acteurs van kleur uit de cast.

„Ik leerde het fascinerende feit dat koningin Charlotte Engelands eerste koningin met een gemixte afkomst is. Dat is iets waar veel historici vandaag de dag bewijs voor hebben gevonden. Dat resoneerde echt bij me. Daardoor begon ik me af te vragen hoe dat eruit zou kunnen zien.” Het idee van een Britse koningin met Afrikaanse roots die haar privileges inzette om de maatschappelijke positie van andere minderheden te verbeteren, breidde hij verder uit. Dit sloot aan bij zijn uitgangspunt om een kostuumdrama te maken waar een hedendaags publiek zich in zou herkennen, en waarin naast gender, klasse en seksualiteit ook kleur en ras een rol spelen.

Lees ook: De romantische Netflixserie Bridgerton is een fijn kerstkadootje

Volgens de in Zimbabwe geboren acteur Regé-Jean Page, die schittert in de rol van Simon Bassett, de hertog van Hastings, zou dit een vanzelfsprekende verwachting van de hedendaagse kijker mogen zijn. „Waarom zou je niet iedereen uitnodigen om in de serie te spelen? Vooral omdat we een wereldwijd publiek bedienen op Netflix. Je hebt zo weinig verbeelding nodig om het inclusief te maken, tegenover de hoeveelheid gedachten en moeite die het kost om mensen buiten deze verhalen te houden.”

Shakespeare

Niet zozeer een gebrek aan verbeelding, maar een gebrek aan uitleg is wat ontbreekt aan het kostuumdrama, volgens een recensent van Vox. Doet de serie personages van kleur niet te kort door het koloniale verleden volledig buiten beeld te laten? Oprah Magazine vindt het juist een opluchting om een kostuumdrama te kunnen bekijken met personages van kleur, zonder dat deze er meteen zware kost als slavernij bij betrekt.

Daarnaast zijn gedramatiseerde historische verhalen altijd al aan verandering onderhevig geweest, ziet een recensent van The New York Times. Adapties van Shakespeare werden aanvankelijk alleen door mannen opgevoerd. In Londense theaters spelen acteurs van kleur inmiddels al decennialang uiteenlopende historische rollen. In de lente gaan de opnames van Bridgertons tweede seizoen van start.