Ineens kende heel India de naam van een 22-jarige klimaatactiviste

Ineens kende heel India haar naam. Niet vanwege de klimaatstakingen die Disha Ravi (22) op vrijdagen in haar thuisstad Bangalore organiseerde, geïnspireerd door de Zweedse activiste Greta Thunberg. Noch vanwege haar boomplantacties of het schoonmaken van vervuilde meren.

In de televisiebulletins die onlangs dagenlang over haar ronkten, was dat slechts ruis bij het ‘echte’ verhaal. Ravi is een „samenzweerder” die „heult met India’s vijanden”.

Haar misdaad: Ravi zou een lijst met Thunberg hebben gedeeld met manieren om een groot protest van boeren in India tegen nieuwe landbouwwetten te steunen.

Thunberg deelde deze ‘toolkit’ met haar bijna vijf miljoen volgers op Twitter. Niet lang daarna was Ravi zelf nieuws. Voor camera’s werd ze door de politie afgevoerd, beschuldigd van opruiing – waar in India tot levenslang op staat – voor haar rol in „een internationaal complot om het imago van India te bezoedelen”.

We praten pas sinds kort over klimaatverandering Vimlendu Jah milieuactivist

De arrestatie van de jonge activiste leidde zowel binnen als buiten India tot felle kritiek. Vooral vanwege het ‘sleutelbewijs’, een document met daarin achtergrondinformatie en suggesties voor onder meer hashtags.

Daar is weinig nieuws aan: de zogenoemde toolkits zijn met de opkomst van sociale media een veelgebruikt middel geworden voor allerhande campagnes. Dat stelde ook de rechter toen hij deze week oordeelde dat Ravi op borgtocht moest vrijkomen: „Het vergrijp opruiing is er niet om te worden ingezet wanneer het ego van regeringen is gebutst.”

Ravi’s arrestatie heeft de schijnwerpers gezet op een nieuwe generatie klimaatactivisten die zich in India steeds luider begint te roeren. Tieners en twintigers die Twitter, Instagram en Facebook verkiezen boven de lobby’s en juridische procedures van de oudere garde. En die zich niet aansluiten bij ngo’s, maar deel zijn van losse internationale bewegingen. Zoals Greta Thunbergs Fridays for Future, waarvan Ravi in 2019 als student de Indiase tak opzette.

Jongeren uit grote steden

„Klimaatactivisme in India is nog redelijk nieuw”, zegt Vimlendu Jah (40). Toen hij zelf twintig jaar geleden begon zich hard te maken tegen de vervuiling van de Yamuna-rivier in Delhi, was Jah naar eigen zeggen exemplarisch voor hoe dit soort kwesties lang werden aangepakt. „Het was altijd erg lokaal”, zegt hij. Een beweging tegen een mijn hier, tegen ontbossing daar. „Het is pas recent dat hier al die verschijnselen aan elkaar worden gelinkt, dat we over klimaatverandering praten.”

Die boodschap wordt gedragen door jongeren uit vooral grote steden als Delhi, Bangalore en Mumbai. De activisten zijn afkomstig uit betere milieus en spreken vloeiend Engels. „Ze zijn opgegroeid in een digitaal tijdperk waarin grenzen in elkaar overlopen”, zegt Jah. „Daardoor weten ze hoe ze een boodschap de wereld in moeten sturen, met tweets of petities op Change.org. Zo hebben ze het systeem opgeschud.”

Een tekenend voorbeeld is van vorig jaar, toen een omstreden voorstel werd gedaan om de verplichte milieueffectrapportages voor industriële projecten om te gooien, onder andere door de verplichte publieke consultaties voor bepaalde projecten af te schaffen. Activisten van onder meer Fridays for Future en Let India Breathe bundelden de krachten en zorgden ervoor dat het ministerie van Milieu werd overspoeld met ruim een miljoen e-mails met kritiek op het wetsvoorstel.

Dat bleef niet zonder repercussies. Websites van de bewegingen werden geblokkeerd en even leek het alsof ze zouden worden aangeklaagd onder een draconische antiterreurwet. Dit werd later weer ingetrokken. „We gedragen ons niet zoals de regering wil”, zegt Joel Kyndiah, een achttienjarige klimaatactivist uit Shillong, een stad in het noordoosten van India, die bij de actie betrokken was. „We zouden zorgeloos moeten zijn in plaats van ons te verdiepen in wat de regering doet en hen daarvoor ter verantwoording te roepen.”Lees meer over Twitters invloed op de boerenprotesten in India Dat zij dit toch doen, en zo zichtbaar ook, maakt hen kwetsbaar, zoals Disha Ravi ondervond.

Voorzichtig

De boerenprotesten en de internationale steun die mede dankzij Twitter volgden, waren de druppel voor de regering van premier Narendra Modi, die al langer probeert meer grip te krijgen op sociale media.

Donderdag werden nieuwe richtlijnen aangekondigd die onder meer het verwijderen van berichten gebiedt die de „eenheid, integriteit en soevereiniteit van India schaden”.

Na de blokkades van afgelopen zomer waren ze al voorzichtiger geworden, vertelt Tamanna (23), een student en activiste uit Pune. Haar achternaam is bekend bij de krant, maar durft ze niet in het openbaar te delen. „We doen er als beweging alles aan om niet té politiek te zijn”, vertelt ze. Geen kanten kiezen. Daarbij laten ze zich adviseren door „de oude garde”. „Zij helpen ons manieren te vinden om gevoelige onderwerpen te bespreken zonder dat het controversieel wordt.”

Politie in India houdt leden van de studententak van de Congrespartij aan, tijdens een protest tegen de arrestatie van de Indiase klimaatactivist Disha Ravi, in New Delhi, op 17 februari. Foto Altaf Qadri/ AP Photo

Net als voor veel anderen, is activisme nog nieuw voor Tamanna. Tijdens de lockdown in juni sloot ze zich aan bij Fridays for Future. Ze wilde iets nuttigs met haar tijd doen, maar goede vrienden waarschuwden haar al. „Het politieke klimaat is niet best”, zegt ze voorzichtig. „Mijn ouders steunen mij, maar de meesten willen niet dat hun kinderen zich zo openlijk uitspreken.”

Na Ravi’s arrestatie heeft Ramanna’s moeder wel de nummers van haar collega-activisten opgeslagen. „Voor het geval dat.”

Nieuw richtlijnen sociale media Indiase autoriteiten spreken van ‘soft touch’- benadering In wat de Indiase minister van Informatie Ravi Shankar Prasad een „soft touch”-aanpak noemde, kondigde de regering donderdag een reeks richtlijnen aan die sociale media aansprakelijk stelt voor misbruik van en op hun platforms. Zodoende vergroten de richtlijnen de overheidscontrole op sociale media aanzienlijk. Volgens de nieuwe regels moeten platforms als Facebook en Twitter binnen 36 uur content verwijderen die de autoriteiten als omstreden beschouwen. Daaronder vallen berichten die „de integriteit, soevereiniteit en veiligheid van India schenden”, die „opruiing veroorzaken” of India’s „vriendelijke relaties met andere landen schaden”. Naast het verwijderen van de berichten worden de sociale media verplicht mee te werken aan politieonderzoeken en moeten zij informatie kunnen verschaffen over de ‘originele’ bron van berichten. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor een medium als Whatsapp, dat werkt met versleuteling. „We willen weten waar het onheil is begonnen”, zei de minister hierover. Een belangrijke verplichting is ook dat platforms klachtenmechanismes moeten opzetten en een Chief Compliance Officer moeten aanstellen die verantwoordelijk (en daarmee aansprakelijk) is voor de naleving van de richtlijnen en ervoor moet zorgen dat bevelen van de autoriteiten tijdig worden opgevolgd. Hij of zij moeten net als de klachtenafhandelaren een Indiaas paspoort hebben. Onlangs botste de regering met Twitter, omdat dat weigerde accounts te blokkeren die misleidende en opruiende tweets zouden hebben verstuurd over boerenprotesten in India. „We steunen de bloei van sociale media”, zei Prasad. „Maar we willen dat ze meer verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijk kunnen worden gesteld.”