Horeca dreigt met opening van terrassen

Gaan dinsdag in een deel van het land de terrassen toch weer open? Als het aan een groep horecaondernemers ligt wel. Samen met branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zetten ze donderdag het kabinet voor het blok: geef ons perspectief of we nemen het heft in eigen handen. De groep activistische ondernemers stelt dat heropening in de buitenlucht veilig kan, al denkt het kabinet daar anders over.

Openstelling van het terras is onder de huidige lockdown verboden. Consumenten mogen alleen eten en drinken afhalen bij restaurants en cafés maar die niet ter plekke nuttigen. Toch riep een groep van 65 lokale KHN-afdelingen donderdag op om op dinsdag 2 maart open te gaan. Het gaat met name om zaken in het zuiden van het land. Opvallend genoeg zitten veel grote steden daar momenteel niet bij.

De ondernemers storen zich aan het gebrek aan perspectief dat het kabinet in hun ogen bood op de laatste persconferentie. „Het vooruitzicht wordt elke keer naar achteren geschoven. Dat maakt dat er nu een kantelpunt is bereikt”, zegt Dirk Beljaarts, algemeen directeur bij KHN. De branchevereniging zelf zegt niet op te roepen tot „ongehoorzaamheid”, maar de eigenaren van horecazaken wel te begrijpen. „We willen het niet eens meer in de hand houden.”

Volgens Beljaarts hebben steunpakketten vanuit de overheid enige verlichting geboden, maar worden ondernemers niet 100 procent gecompenseerd. „Elke maand moet er weer geld bij. Ze hebben de afgelopen tijd 5 miljard euro aan eigen spaargeld in de zaak gestoken. Het is op.”

‘Keer steun direct uit’

Bovendien is KHN ontevreden over de uitbetaling van een deel van de toegezegde bedragen onder tegemoetkomingsregeling TVL. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) liet deze week duizenden ondernemers weten dat ze hun verhoogde bijdrage in de vaste lasten over uiterlijk zestien weken uitgekeerd krijgen. De branchevereniging spande daarover donderdag een kort geding aan tegen de staat. KHN wil dat de TVL-vergoeding direct wordt uitgekeerd.

Een deel van de lokale afdelingen dreigde al eerder met opening van de horecazaken. Begin december lieten zij weten hun cafés en restaurants half januari te openen als er geen perspectief kwam. Daar zag de groep uiteindelijk toch vanaf omdat de besmettingscijfers en druk op de ziekenhuizen te ver waren opgelopen.

Rutte ziet heropening niet zitten en vreest een aanzuigende werking

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd te kijken of heropening van de terrassen mogelijk is. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) ziet dat niet zitten, omdat hij vreest voor een aanzuigende werking, waardoor afstand houden nog moeilijker wordt.

Op het ministerie had donderdag spoedoverleg plaats tussen minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken, VVD), staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) en vertegenwoordigers van KHN. Daarbij kreeg de sector te horen dat het kabinet pas na 9 maart met mededelingen over het perspectief na 15 maart wil komen.

Uiteindelijk gaan de burgemeesters over handhaving van de regels. Mochten terrassen komende week toch weer opengaan, dan zullen zij moeten besluiten of ze al dan niet optreden. Volgens Beljaarts heeft een deel van hen „toegezegd niet te zullen handhaven”. Wie dat zijn, wil hij niet zeggen. „Dat zal moeten blijken.”