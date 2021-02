‘Het oordelen begint al als een vrouw zwanger is’

In het rijtje gegarandeerde conflictstarters (politiek, geloof, pandemiebestrijding) staat ook een thema dat je daar niet direct verwacht, omdat het zo persoonlijk, zo particulier lijkt. En toch is de plek waar een vrouw bevalt – thuis of in het ziekenhuis – onderwerp van hevige discussies, met een mijnenveld vol meningen. Afhankelijk van het gezelschap (vrouw of man, arts of leek, oud of jong) en vooral de eigen ervaring(en) wordt de thuisbevalling bestempeld tot barbaarse folklore, of juist omarmd als uniek Nederlands fenomeen. Waar de een het ziekenhuis ziet als veilige haven voor een van de gevaarlijkste episodes in het leven van de vrouw en het kind, vreest de ander de knip- en snijlust van de witte jassen en roemt de rust en de regie die vrouwen thuis hebben.

Iedereen met een mening (welke dan ook) zou eens een tijdje moeten praten met Ank de Jonge (54). Ze is verloskundige én de eerste Nederlandse verloskundige die hoogleraar is geworden. Die leerstoel verloskundige wetenschap (midwifery science) aan de Vrije Universiteit van het Amsterdam UMC bekleedt ze al een jaar, maar haar oratie kon ze wegens de lockdown pas eind januari – geheel online – houden.

Ze kan, bij haar thuis op de bank, heel kalm en met een licht-Drentse tongval uitleggen dat er voor beide standpunten wat te zeggen valt, maar dat het misschien ook een goed idee is „om elkaar de maat niet zo te nemen”. Het oordelen begint al, zegt zij, zodra een vrouw zwanger is. „Haar buik is publiek bezit, iedereen vindt er iets van: te groot, te klein, of een typische meisjesbabybuik. Ik vind het knap hoor, dat een leek dat allemaal aan de buitenkant kan zien.”

En dan de bevalling. Staat het bed, bad of de baarkruk niet in het ziekenhuis maar thuis, dan verscherpen de meningen. „Blijkbaar ben je of ontzettend vóór of ontzettend tégen thuisbevallen.” Waarom die uitgesproken standpunten, zegt zij. „Laat elke vrouw bevallen op een manier die bij haar past.” En wáár dat is, maakt haar niets uit. „Wilde een vrouw naar het ziekenhuis, maar blijft ze op het allerlaatste moment toch liever thuis? Prima, ik heb mijn verloskoffer met zuurstof en instrumenten altijd bij me.” Zo verliep de bevalling tijdens haar vorige dienst bijvoorbeeld – ze werkt nog één dag in de week en één weekend in de maand bij verloskundigenpraktijk Vondelpark in Amsterdam. De barende vrouw, zelf arts, zei: „Als Ank blijft, durf ik het wel thuis.” En omgekeerd: „Wil een vrouw thuis, maar schiet het niet op, zijn er complicaties of wil ze medicatie tegen de pijn, dan ga ik met haar mee naar het ziekenhuis.” Zo jammer, zegt ze, dat het dan wordt gezien als een ‘gefaalde thuisbevalling’. „Wat een onzin.” Van de 24 uur baren was de vrouw misschien wel 23 uur thuis. „Alleen op het einde had ze het ziekenhuis even nodig.”

Weeënremmer

Thuis versus ziekenhuis is een schijntegenstelling, zegt zij. Want: „Elke spontane bevalling begint thuis.” Een gezonde vrouw, zonder medische indicatie, met een ‘normale’ zwangerschap valt onder de zorg van een verloskundigenpraktijk – grofweg de helft van alle zwangeren. „Voelt ze de eerste weeën, dan belt ze de verloskundige en die komt haar thuis onderzoeken.” Soms stoppen tijdens of na zo’n bezoek de weeën weer. „Ik zeg altijd: ik ben een weeënremmer. De verloskundige vertrekt, komt na een paar uur terug, nog een keer als het nodig is en dan valt het besluit om naar het ziekenhuis te gaan, of thuis te blijven.

„Dat een vrouw tot op het laatste moment de keuze heeft, is uniek aan de Nederlandse geboortezorg en ontzettend luxe.” Ank de Jonge is in Engeland opgeleid tot verloskundige, ze werkte er een aantal jaar. „Daar moet een vrouw met weeën in de auto naar het ziekenhuis, en wordt ze rustig tot twee of drie keer toe naar huis gestuurd als de bevalling nog niet in zicht is.” Rustig: „Dat is niet zo prettig.”

Gaat er iets mis, dan heeft ‘de’ thuisbevalling het gedaan

De Netflix-film Pieces of a woman, over een thuisbevallende vrouw, een ontredderde verloskundige, en een baby in nood die het niet redt, heeft zij niet gezien. Maar het lijkt haar geen aanbeveling voor de thuisbevalling. „Het lastige is, als er thuis iets gebeurt, en dat is zeer zelden hè, dan heeft dé thuisbevalling het gedaan.” Gaat er iets mis in het ziekenhuis, „ook zelden, gelukkig”, dan wordt nooit gezegd: „Ach, was je nou maar thuis bevallen, dan was dit niet gebeurd.” In het ziekenhuis, zegt zij, heb je het altijd goed gedaan. „Alles is uit de kast getrokken, alles is geprobeerd, en als er dán iets misging, kon niemand er iets aan doen.”

Cultureel erfgoed

Jammer, zegt ze, het leek er net op dat de wind een beetje begon te draaien. De afgelopen twintig jaar kreeg haar beroepsgroep veel kritiek, met hun verdediging van de thuisbevalling. De babysterfte in Nederland bleek hoger dan in omliggende landen waar de ziekenhuisbevalling de norm is. Bevallen in het ziekenhuis, zeiden critici, is veiliger, met altijd een gynaecoloog, een anesthesist en een operatiekamer achter de hand voor het geval dat. Het aantal thuisbevallingen daalde van 78 procent in 1953 naar 20 procent in 2009, naar 13 procent nu. De Nederlandse thuisbevalcultuur is sinds 2020 officieel aangewezen als immaterieel cultureel erfgoed, net als wadlopen en het molenaarsvak. Hoe kan dat, als thuisbevallen niet of minder veilig is?

Er is geen „evidence” dat het niet veilig is, zegt zij. Onderzoek na onderzoek heeft aangetoond: „Voor het kind is thuis of het ziekenhuis even veilig, voor de moeder is het thuis iets beter.” Omdat? „In het ziekenhuis krijgen vrouwen sneller ingrepen en soms leidt dat tot een cascade aan ingrepen.” Weeënopwekkers om de boel op gang te brengen. Pijnlijkere weeën. Pijnbestrijding. Een ruggenprik kan leiden tot koorts. Antibiotica voor moeder en kind. Baby naar de kinderafdeling. „Zorgverleners worden afgerekend op wat ze niet deden, nooit op wat ze te veel, en misschien onnodig deden, met soms schade tot gevolg.” Goede verloskunde is de kunst van het nietsdoen. Watchful attendance. „Aanwezig zijn, opletten en op je handen zitten of, zoals de Engelsen zeggen, een intelligent kopje thee drinken. Als je het goed doet, doe je heel weinig.”

Frictie

Geboortezorg, zegt zij, is altijd gericht geweest op medische risicogevallen. Dus het gros, namelijk alle gezonde vrouwen zonder risicobevallingen, krijgt zorg die niet altijd wetenschappelijk is onderbouwd, maar die berust op gewoonte en ervaring. „Vraag je mij: op welke dag worden de meeste kinderen geboren? Dan zou ik zeggen: op zondag.” Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt: er zijn meer geboortes op dinsdag en woensdag. „Een geboorte op zondag heeft meer impact op mijn privéleven dan een doordeweekse dag. Ik dénk dus dat het vaker voorkomt.” Zij wil onderzoeken wanneer en waarom welke handelingen worden verricht en hoe. „Dan weet je ook waarom je er soms van afwijkt.”

Het liefst maakte ze van de hbo-opleiding verloskunde een universitaire studie. „Wij nemen medische beslissingen, net als tandartsen en veeartsen.” Is meteen ook mooi die frictie tussen hen en de (universitair geschoolde) gynaecologen opgelost. Ze knikt, ook al vindt ze dat de ernst van die frictie altijd „vreselijk wordt overdreven”.

Aan het begin van de corona-epidemie daalde het aantal vroeggeboorten

Ze zegt niet meer dan nodig, en wacht tot er weer een vraag komt. Waarom ze verloskundige werd? Ze was een kind dat alles wel wilde worden, zegt ze. Haar vader was leraar, haar moeder tandartsassistent. Na het vwo in Hoogeveen werd ze ingeloot bij geneeskunde, maar ging voor verpleegkunde. „Dat lag me meer. Ik wil dicht bij mensen zijn. Ik heb er nooit spijt van gekregen.” Ze wilde ook als kind al naar het buitenland. Ze werkte in Engeland, Schotland, begon een geboortekliniek in Nigeria, en kwam terug om te promoveren in Nijmegen. Nu woont ze in de Randstad. Partner? Ja. Hij is ook hoogleraar. Kinderen? Twee pleegdochters in huis gehad. „Verloskundigen zijn net mensen, sommigen krijgen kinderen, anderen niet.” Erg? „Het heeft voor- en nadelen. Goed om een keer zelf mee te maken, maar je moet oppassen dat jouw ervaring niet de norm voor anderen wordt.”

In haar oratie doet ze een opvallende constatering: aan het begin van de corona-epidemie daalde het aantal vroeggeboorten [een zwangerschap korter dan 37 weken]. Hoe het precies komt, is nog onduidelijk, maar het ligt in elk geval niet aan „meer medische handelingen”, want er is in die periode niet meer zorg verleend. Het bevestigt wat uit eerdere internationale onderzoeken al bleek: zwangeren die niet meer medische zorg, maar wel „continue zorg van vaste zorgverleners” krijgen – van één verloskundige of een klein team – bevallen minder vaak te vroeg.

Hoe kan dat? Ze lacht. „Wat het effect is van een pil, een injectie, een ingreep is makkelijker te meten. Maar dit is een complex pakket aan factoren. Stress is er één van, misschien geeft een zwangere zich makkelijker over aan iemand die ze kent, dan aan een onbekend team zorgverleners. Of door de vertrouwensband durft ze te bekennen dat ze rookt. Het kan ook zijn dat ze vaker de verloskundige belt als ze ongerust is en er juist sneller medisch ingegrepen wordt, maar alleen omdat het nodig is.”

Minder medisch ingrijpen is voor haar geen doel op zich, zoals je haar ook niet zal horen zeggen dat alles zo „natuurlijk” mogelijk moet. „Een keizersnede is voor sommige vrouwen onontkoombaar. Zeg je: ‘Ik wil anno 2021 geen pijn voelen’, dan regel ik een ruggenprik. Maar zeg je: ‘Absoluut nooit een prik’, dan wil ik dat je weet dat een bevalling soms zo moeizaam verloopt, dat verdoving een uitkomst is.” Een verloskundige, zegt ze, is er ook om je te helpen je niet te veel aan te trekken van wat alle anderen vinden.

